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    22:23, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    102 тысячи жителей Казыгуртского района обеспечат природным газом

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Казыгуртском районе Туркестанской области в текущем году на строительство 2 объектов природного газа в 4 населенных пунктах выделено 388 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Объект начали возводить в 2020 году и завершат его в этом. В результате планируется охватить природным газом 79,7% в 51 населенном пункте. Это 102 235 жителей Казыгуртского района.

    Кроме того, уровень обеспеченности населения качественной питьевой водой в прошлом году составил 92,2%. В этом году населенный пункт Тесиктобе будет обеспечен питьевой водой. Также за счет средств районного бюджета будет проведен текущий ремонт водопроводов 6 населенных пунктов. В целом по району 60 населенных пунктов обеспечены питьевой водой, что составляет 93,7%. Полное 100% обеспечение населения района водоснабжением запланировано на 2023 год.



    Теги:
    Туркестанская область Акимат Строительство
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