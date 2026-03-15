102-летний фронтовик Курмат Рахимов проголосовал на референдуме в ВКО

Из-за возраста фронтовик воспользовался возможностью проголосовать на дому.

— Я всегда участвую в голосовании. Это мой долг перед страной. Пока есть силы — буду голосовать, — сказал Курмат Рахимов.

За плечами аксакала — более века жизни, в которой были фронтовые годы, служба в органах внутренних дел и десятилетия труда. По словам родных, он всегда внимательно следит за происходящим в стране и никогда не остаётся в стороне от важных событий.

В этот день ветерана также навестили представители ветеранских организаций и сотрудники полиции.

— Для нас большая честь поздравить Курмата ата и поблагодарить его за жизненный путь и активную гражданскую позицию. Такие люди являются настоящим примером для молодёжи, — отметил председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии Нурлыбек Удербаев.

В Восточно-Казахстанской области для пожилых людей и граждан, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участок, организовано выездное голосование.

Как отмечают организаторы, участие ветерана, прожившего более ста лет, стало одним из самых символичных моментов дня голосования в регионе.

