РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:47, 15 Март 2026 | GMT +5

    102-летний фронтовик Курмат Рахимов проголосовал на референдуме в ВКО

    В Восточном Казахстане одним из самых старших участников голосования на референдуме стал 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Курмат Рахимов, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДП ВКО

    Из-за возраста фронтовик воспользовался возможностью проголосовать на дому.

    — Я всегда участвую в голосовании. Это мой долг перед страной. Пока есть силы — буду голосовать, — сказал Курмат Рахимов.

    За плечами аксакала — более века жизни, в которой были фронтовые годы, служба в органах внутренних дел и десятилетия труда. По словам родных, он всегда внимательно следит за происходящим в стране и никогда не остаётся в стороне от важных событий.

    В этот день ветерана также навестили представители ветеранских организаций и сотрудники полиции.

    — Для нас большая честь поздравить Курмата ата и поблагодарить его за жизненный путь и активную гражданскую позицию. Такие люди являются настоящим примером для молодёжи, — отметил председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии Нурлыбек Удербаев.

    Фото: ДП ВКО

    В Восточно-Казахстанской области для пожилых людей и граждан, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участок, организовано выездное голосование.

    Как отмечают организаторы, участие ветерана, прожившего более ста лет, стало одним из самых символичных моментов дня голосования в регионе.

    Ранее сообщалось, что молодые казахстанцы впервые голосуют на референдуме по новой Конституции.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Конституционная реформа Референдум-2026 Ветераны
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор
    Сейчас читают