Молодые казахстанцы впервые голосуют на референдуме по новой Конституции

Молодые избиратели, достигшие 18 лет, пришли на избирательные участки в рамках акции «Первый референдум», направленной на вовлечение молодежи в гражданскую жизнь.

В Бурабайском районе Акмолинской области на участке № 314 одним из первых проголосовал студент Тимур Мынжасаров. По его словам, участие в референдуме стало для него возможностью ощутить личную ответственность за будущее страны.

В Астане 18-летняя Жансая Рахим также отдала свой первый голос. Молодая избирательница выразила удовлетворение возможностью участвовать в принятии важного государственного решения.

В Арыси жительница города Айкумис Карим проголосовала в свой день рождения. Сотрудники избирательного участка вручили ей цветы и символический подарок.

В Мангистауской области на участке № 203 проголосовала молодая супружеская пара — Аскарбек Чогданбаев и Наурызгуль Тажедин. По их словам, совместное участие в референдуме стало для них осознанным гражданским выбором.

В Актау первокурсник Yessenov University Бекзат Кадирбай также принял участие в голосовании, назвав его проявлением гражданской ответственности молодежи. В день референдума городской общественный транспорт в Актау работал бесплатно.

Акция «Первый референдум» проводится с целью формирования у молодых граждан интереса к политическим процессам и осознания значимости их участия в жизни государства.