Молодые казахстанцы впервые голосуют на референдуме по новой Конституции
В день проведения республиканского референдума по проекту новой Конституции Казахстана тысячи граждан страны впервые принимают участие в голосовании, передает корреспондент агентства Kazinform.
Молодые избиратели, достигшие 18 лет, пришли на избирательные участки в рамках акции «Первый референдум», направленной на вовлечение молодежи в гражданскую жизнь.
В Бурабайском районе Акмолинской области на участке № 314 одним из первых проголосовал студент Тимур Мынжасаров. По его словам, участие в референдуме стало для него возможностью ощутить личную ответственность за будущее страны.
В Астане 18-летняя Жансая Рахим также отдала свой первый голос. Молодая избирательница выразила удовлетворение возможностью участвовать в принятии важного государственного решения.
В Арыси жительница города Айкумис Карим проголосовала в свой день рождения. Сотрудники избирательного участка вручили ей цветы и символический подарок.
В Мангистауской области на участке № 203 проголосовала молодая супружеская пара — Аскарбек Чогданбаев и Наурызгуль Тажедин. По их словам, совместное участие в референдуме стало для них осознанным гражданским выбором.
В Актау первокурсник Yessenov University Бекзат Кадирбай также принял участие в голосовании, назвав его проявлением гражданской ответственности молодежи. В день референдума городской общественный транспорт в Актау работал бесплатно.
Акция «Первый референдум» проводится с целью формирования у молодых граждан интереса к политическим процессам и осознания значимости их участия в жизни государства.