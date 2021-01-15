1000 квартир по программе «Алматы жастары» будет выдано в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 1000 квартир по программе «Алматы жастары» будет выдано в 2021 году. Об этом на первой сессии маслихата города VII созыва рассказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким отметил, что на сегодня с «Отбасы банк» обсуждается продолжение программы «Алматы жастары».

«В прошлом году мы выделили совместно с банком 13 млрд тенге. На сегодня все 1000 человек различных сфер экономики нашего города получили свои квартиры. В этом году продолжим это. Уже утвердили. В связи с инфляцией идет удорожание квартир на рынке, мы объемы кредитования увеличиваем и доводим до 18 млрд тенге. Также будет 1000 квартир. То есть, поддержка молодежи по обеспечению жильем именно по городской программе, продолжится. Это помимо программ «Нурлы жер», «Бақытты отбасы», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Ранее аким заявил, что за пять лет будет построено 38 общежитий в 25 вузах на 16 тысяч мест, два общежития в колледжах на 600 мест. По программе арендного жилья рабочая молодежь получит более 5 тысяч квартир.

Отметим, в Алматы состоялась первая сессия городского маслихата VII созыва. На сессии избран секретарь маслихата и председатели вновь образованных постоянных комиссий, а также утверждена программа развития «Алматы-2025». Также депутаты маслихата VII созыва получили депутатские удостоверения и значки.