100 выпускников детских домов будут трудоустроены на предприятиях «Самрук-Қазына»

Проект охватывает 17 областей и 3 города республиканского значения. До конца года ребята, выросшие без родительской опеки, будут трудоустроены на предприятиях группы компаний Фонда.

Во время рабочей поездки в Туркестанскую область управляющий директор АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов торжественно вручил трудовые книжки первым выпускникам региона.

— Первая запись в трудовой — это знак, что я сделал шаг во взрослую жизнь. Я рад, что моя профессиональная история начинается на таком интересном и важном для страны производстве, — говорит выпускник колледжа поселка Таукент Алихат Молдабек.

Сейчас Алихат Молдабек работает оператором геотехнологических скважин дочерней организации АО НАК «Казатомпром» — АО «СП «Акбастау».

Фото: АО «Самрук-Қазына»

— «Тәлімгер» — это не только про трудоустройство. Инициатива направлена на то, чтобы дать молодежи шанс реализовать себя, получить первый профессиональный опыт в технической сфере под наставничеством опытных специалистов и уверенно войти в самостоятельную жизнь, — отметил Гибрат Ауганов.

Он также сообщил, что Фонд совместно с организациями высшего и послевузовского образования развивает программы дуального обучения. Такой формат позволяет студентам проходить практику и стажировку на ведущих предприятиях портфельных компаний Фонда.

Кроме того, на сегодняшний день подписаны меморандумы и соглашения о сотрудничестве с 7 колледжами. В 2025 году 113 студентов смогут пройти дуальное обучение на базе предприятий Фонда — «Казатомпром», «Қазақстан темір жолы», «Тау-Кен Самрук», «Самрук-Энерго», «QazaqGaz», расположенных в Туркестанской области.

Фото: АО «Самрук-Қазына»

Отдельное соглашение о сотрудничестве заключили АО «Казахтелеком» и Woosong University Kazakhstan — первый международный филиал корейского вуза, открытый в этом году в Туркестане. Студенты университета смогут проходить дуальное обучение и практику на базе «Казахтелекома», участвовать в проектах в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта.

Для закрепления достигнутых договоренностей «Самрук-Қазына» и акимат Туркестанской области подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие дополнительных образовательных направлений и создание условий для успешной профессиональной реализации молоджежи региона.