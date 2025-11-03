100 тысяч сеголетков карпа выпустили в реку Селеты
В районе села Бестогай Ерейментауского района Акмолинской области провели зарыбление реки Селеты. В водоем выпущено 100 тысяч штук сеголетков карпа, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, работы по зарыблению направлены на восстановление и поддержание популяции промысловых видов рыб, улучшение экологического состояния водоема, а также развитие рыбного хозяйства региона.
— Поставщиком биоресурсов выступило ФКХ «Акрам». Все мероприятия проведены в соответствии с требованиями экологических и ветеринарных норм, с соблюдением технологии транспортировки и выпуска молоди рыбы, - говорится в сообщении.
В Минсельхозе ожидают, что через несколько лет выпущенные сеголетки карпа достигнут промыслового размера, что позволит повысить рыбопродуктивность водоема и удовлетворить потребности местного населения в качественной рыбной продукции.
Ранее Минсельхоз утвердил перечень рыбохозяйственных водоемов Казахстана.
Напомним, производство рыбы в Казахстане выросло на 21%.