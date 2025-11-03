РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:36, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    100 тысяч сеголетков карпа выпустили в реку Селеты

    В районе села Бестогай Ерейментауского района Акмолинской области провели зарыбление реки Селеты. В водоем выпущено 100 тысяч штук сеголетков карпа, передает агентство Kazinform.

    л
    Фото: МСХ РК

    Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, работы по зарыблению направлены на восстановление и поддержание популяции промысловых видов рыб, улучшение экологического состояния водоема, а также развитие рыбного хозяйства региона.

    л
    Фото: МСХ РК

    — Поставщиком биоресурсов выступило ФКХ «Акрам». Все мероприятия проведены в соответствии с требованиями экологических и ветеринарных норм, с соблюдением технологии транспортировки и выпуска молоди рыбы, - говорится в сообщении.

    л
    Фото: МСХ РК

    В Минсельхозе ожидают, что через несколько лет выпущенные сеголетки карпа достигнут промыслового размера, что позволит повысить рыбопродуктивность водоема и удовлетворить потребности местного населения в качественной рыбной продукции.

    Ранее Минсельхоз утвердил перечень рыбохозяйственных водоемов Казахстана.

    Напомним, производство рыбы в Казахстане выросло на 21%.

    Теги:
    Минсельхоз Рыбоводство Реки Акмолинская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают