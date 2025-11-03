100 тысяч сеголетков карпа выпустили в реку Селеты

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, работы по зарыблению направлены на восстановление и поддержание популяции промысловых видов рыб, улучшение экологического состояния водоема, а также развитие рыбного хозяйства региона.

Фото: МСХ РК

— Поставщиком биоресурсов выступило ФКХ «Акрам». Все мероприятия проведены в соответствии с требованиями экологических и ветеринарных норм, с соблюдением технологии транспортировки и выпуска молоди рыбы, - говорится в сообщении.

Фото: МСХ РК

В Минсельхозе ожидают, что через несколько лет выпущенные сеголетки карпа достигнут промыслового размера, что позволит повысить рыбопродуктивность водоема и удовлетворить потребности местного населения в качественной рыбной продукции.

Ранее Минсельхоз утвердил перечень рыбохозяйственных водоемов Казахстана.

Напомним, производство рыбы в Казахстане выросло на 21%.