$100 млн превысил объем экспорта сельхозпродукции в Туркестанской области в 2020 году

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Послании Первого Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» в 2018 году Елбасы поручил за 5 лет увеличить производительность труда в агропромышленном комплексе. Также Нурсултан Назарбаев поручил в 2,5 раза нарастить экспорт переработанной сельскохозяйственной продукции. По итогам работы в прошлом году объем экспорта обработанной сельхозпродукции в Туркестанской области вырос в 5 раз и составил 105,1 млн. долл. США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Как отметили в ведомстве, в этом году работа в данном направлении продолжится. Таким образом, в Туркестанской области пятилетний план перевыполнен в кратчайшие сроки - это было отмечено на еженедельном аппаратном совещании под председательством акима области Умирзака Шукеева.

Глава управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков сообщил о ходе выполнения государственной программы развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы.

Он отметил, что производительность труда на одного работника в агропромышленном комплексе увеличилась в 2,2 раза. Объем валового продукта вырос в 1,8 раза,​ достигнув 729,7 млрд. тенге. Привлеченных инвестиций в сферу сельского хозяйства стало больше в 8,7 раза по сравнению с 2015 годом - это 58,1 млрд. тенге. Объем инвестиций в основной капитал производства продуктов питания вырос в 3 раза (9,5 млрд. тенге).

На 13% увеличилось поголовье скота в области за два года. По импорту и породному преобразованию маточного поголовья КРС Туркестанский регион занимает второе место в стране. Для этого в течение трёх лет приобрели около 20 тыс. голов скота. За два года рост валового поголовья составил 8,5%. В этом году данный показатель станет гораздо больше.

Также в области ремонтируют и очищают от мусора водоканалы, а в ближайшее время их все оцифруют. Аким региона Умирзак Шукеев поручил сделать это в кратчайшие сроки. На руководителей всех районов и городов он возложил ответственность за механическую очистку, бетонирование и ремонт водоканалов.

В Туркестанской области проживает более 100 тысяч детей 3-6 лет, и все они посещают детские сады. Работают около 1,5 тыс. дошкольных организаций, при этом большая часть из них - частные. О создании благоприятных условий для детей доложил руководитель областного управления развития человеческого потенциала Рахимбек Жолаев.

По его словам, в регионе продолжается работа по обеспечению дошкольных организаций чистой питьевой водой, горячей водой и внутренними туалетами. Вся эта работа находится под личным контролем акима области.

В этом году планируется достроить 63 объекта образования, которые были начаты в прошлом году. Умирзак Шукеев поручил увеличить количество образовательных учреждений, строящихся в рамках государственно-частного партнерства. Он подчеркнул, что владельцы образовательных учреждений обязаны стремиться к качественному обучению и привлекать к работе лучших педагогов. Отметим, что в регионе разработан комплексный план для повышения качества обучения, идет работа над обеспечением материально-технической базы и повышением квалификации педагогических кадров. Продолжат создавать комфортные условия для детей с особыми образовательными потребностями, а 900 школ области оснастят специальными предметными кабинетами. Пополнится фонд художественной литературы в школьных библиотеках.

Вместе с Министерством образования и науки педагоги Туркестанской области активно​ разрабатывают учебники, методические комплексы и пособия. Они являются авторами около 300 изданий. Учебник «Өлкетану» («Краеведение»), разработанный авторским коллективом педагогов, признан лучшим в республике. Он издан на двух языках, и в настоящее время используется в школах области. Этот опыт распространили в других регионах.