10 млн заплатил акмолинец мошеннику за отмену пожизненного срока сыну

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, житель Аккольского района обратился в полицию с заявлением о хищении 10 миллионов тенге. По словам мужчины, его сын был осужден к пожизненному лишению свободы, и отцу требовалась юридическая помощь для защиты прав осужденного.

— Через знакомых и родственников он вышел на неизвестного мужчину, который заверил, что сможет организовать квалифицированную юридическую защиту и поспособствовать изменению пожизненного наказания на определённый срок лишения свободы. За свои услуги злоумышленник потребовал вознаграждение в размере 10 миллионов тенге. Потерпевший собрал необходимую сумму и при личной встрече передал деньги подозреваемому, получив от него расписку о получении средств якобы за оказание юридических услуг, — пояснили в ведомстве.

Однако полученные деньги мужчина использовал в личных целях: погасил кредиты, раздал долги и приобрел транспортное средство. А вот обещанные услуги он так и не оказал. Вскоре мошенник и вовсе перестал выходить на связь.

Тогда потерпевший обратился за помощью в полицию. Стражи порядка по данному факту начали досудебное расследование.

— Призываем граждан быть бдительными и не доверять лицам, обещающим за вознаграждение повлиять на судебные решения. По всем вопросам юридической помощи следует обращаться только к официальным и лицензированным специалистам, — обратились полицейские к жителям региона.

