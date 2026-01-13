РУ
телерадиокомплекс президента РК
    23:45, 12 Январь 2026 | GMT +5

    10 млн заплатил акмолинец мошеннику за отмену пожизненного срока сыну

    Мошенничество в особо крупном размере расследуют полицейские Аккольского района Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    конверт с деньгами
    Фото: Kazinform

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, житель Аккольского района обратился в полицию с заявлением о хищении 10 миллионов тенге. По словам мужчины, его сын был осужден к пожизненному лишению свободы, и отцу требовалась юридическая помощь для защиты прав осужденного.

    — Через знакомых и родственников он вышел на неизвестного мужчину, который заверил, что сможет организовать квалифицированную юридическую защиту и поспособствовать изменению пожизненного наказания на определённый срок лишения свободы. За свои услуги злоумышленник потребовал вознаграждение в размере 10 миллионов тенге. Потерпевший собрал необходимую сумму и при личной встрече передал деньги подозреваемому, получив от него расписку о получении средств якобы за оказание юридических услуг, — пояснили в ведомстве.

    Однако полученные деньги мужчина использовал в личных целях: погасил кредиты, раздал долги и приобрел транспортное средство. А вот обещанные услуги он так и не оказал. Вскоре мошенник и вовсе перестал выходить на связь.

    Тогда потерпевший обратился за помощью в полицию. Стражи порядка по данному факту начали досудебное расследование.

    — Призываем граждан быть бдительными и не доверять лицам, обещающим за вознаграждение повлиять на судебные решения. По всем вопросам юридической помощи следует обращаться только к официальным и лицензированным специалистам, — обратились полицейские к жителям региона.

    Ранее сообщалось, что МВД РК заявило о новых схемах интернет-мошенничества.

    Оксана Матасова
