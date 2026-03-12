10 лет утильсбору: бюджет Казахстана недополучил 1,31 трлн тенге

По данным Министерства финансов РК, в 2021–2024 годах вследствие освобождения от налога на добавленную стоимость при сбыте произведенных на отечественных заводах автомобилей, а также налоговым льготам по НДС на импортируемые комплектующие, в бюджет не поступило 1,31 триллиона тенге.

После событий января 2022 года вместо ТОО «Оператор РОП» пришло АО «Жасыл даму». Тогда стало известно, что предыдущий оператор с помощью утильсбора собрал более 691 миллиарда тенге, и только около половины этих денег было направлено на поддержку автосборочных заводов страны. После поднявшегося шума из собранных значительных средств было выделено еще 100 миллиардов тенге и вновь начали действовать 4-процентные автокредиты.

Судя по информации, предоставленной агентству Kazinform АО «Жасыл даму», за счет утильсбора в 2022–2025 годах на счет оператора поступили 1,13 триллиона тенге (в 2022 году — 177,7 миллиарда тенге; в 2023 году — 269,1 миллиарда тенге; в 2024 году — 306,2 миллиарда тенге; в 2025 году — 375,4 миллиарда тенге).

В этот период 498 миллиардов тенге из этой суммы (около 44%) было направлено на возврат ранее уплаченного утильсбора отечественным производителям автомобилей и сельскохозяйственной техники.

Еще 451,5 миллиарда тенге (около 40%) было выделено на финансирование обрабатывающей промышленности через «Фонд развития промышленности».

На сбор, транспортировку, переработку и утилизацию отходов в 2022–2025 годах было израсходовано 1,3 миллиарда тенге, это составляет около 0,11% всех собранных средств.

Вместе с тем, оператор за этот период уплатил в республиканский бюджет 73,5 миллиарда тенге в виде дивидендов и 135,7 миллиарда тенге корпоративного подоходного налога.

Ранее сообщалось о возможном повышении утилизационного сбора на автомобили из России.