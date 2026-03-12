10 лет утильсбору: доля импорта автомобилей в Казахстане снизилась с 84% до 59%

Согласно данным Бюро национальной статистики, в 2015 году в Казахстане было зарегистрировано 79 508 новых легковых автомобилей. Из них 67 055 машин были импортированы, а 12 453 произведены внутри страны.

Если рассматривать эти показатели в процентном выражении, то доля импорта составляла 84%, тогда как доля отечественного производства - 16%.

В 2025 году совокупный объём импорта и внутреннего производства достиг 388 929 автомобилей. Из этого числа 229 985 автомобилей были импортированы, а 158 944 произведены в Казахстане.

Таким образом, за 9 лет с момента введения утилизационного сбора доля импорта составила 59%, тогда как доля отечественного производства достигла 41%.

О чём говорят эти данные?

В период 2015-2025 годов:

объём импорта вырос с 67 055 до 229 985 автомобилей;

объём отечественного производства увеличился с 12 453 до 158 944 автомобилей;

совокупный объём импорта и внутреннего производства вырос с 79 508 до 388 929 автомобилей.

Таким образом, доля отечественного производства увеличилась с 16% до 41%, тогда как доля импорта снизилась с 84% до 59%.

Если рассматривать показатели в абсолютных значениях, то импорт за последние 10 лет не сократился, а, напротив, вырос. При этом объём отечественного производства увеличился более чем десятикратно и рос значительно более высокими темпами.

По данным Министерства промышленности и строительства, за этот период денежный объём производства в отрасли увеличился более чем в 27 раз.

Согласно информации Бюро национальной статистики, производство автомобильных деталей и комплектующих выросло с 172,9 млн тенге в 2015 году до 395,1 млн тенге в 2025 году, увеличившись примерно в 2,3 раза.

В то же время импорт шин, дизельных двигателей, деталей двигателей и автомобильных компонентов за этот период увеличился с 315,7 млн долларов до 1,9 млрд долларов, то есть примерно в 6 раз. Это свидетельствует о том, что, несмотря на рост объёмов производства, зависимость от импорта по ключевым компонентам сохраняется, а уровень локализации в отрасли по-прежнему остаётся ограниченным.

