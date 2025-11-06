10 казахстанских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Азии QS-2026

Данный региональный рейтинг анализирует достижения вузов, следующих азиатских регионов: Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Южная Азия и Центральная Азия. Он является самым масштабным за всю свою историю и насчитывает 1529 вузов из 25 стран и территорий региона, включая 554 вузов, вошедших в рейтинг впервые.

Из стран Центральной Азии Казахстан существенно расширил свое присутствие в QS Asia University Rankings — 44 университета из 112. Для сравнения: Узбекистан — 22 вуза из 204, Кыргызстан — 6 из 61, Таджикистан — 1 из 27.

Нужно отметить, что в рейтинг вошли 10 новых казахстанских вузов:

Назарбаев Университет (201 место)

Алматы Менеджмент Университет (741-750 место)

Академия транспорта и логистики имени Мухамеджана Тынышпаева (1001-1100 место)

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова (1101-1200 место)

Alikhan Bokeikhan University (1201-1300 место)

Каспийский университет (1201-1300 место)

Рудненский индустриальный университет (1301-1400 место)

Южно-Казахстанский педагогический университет имени Узбекали Жанибекова (1301-1400 место)

Международный университет Астана (1401-1500 место)

Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева (1401-1500 место)

Казахстанские университеты показывают лучшие результаты региона по ключевым показателям рейтинга — академической репутации, качеству преподавания, международному сотрудничеству и востребованности выпускников на рынке труда.

Более того, из стран Центральной Азии Казахстан является единственной страной, вузы которой представлены в топ-100 лучших университетов Азии — Казахский национальный университет аль-Фараби (38 место), Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева (61 место) и Satbayev University (79 место).

Рост позиции Казахстана в азиатском рейтинге отражает как повышение академических стандартов, так и результат системной работы по развитию международных стратегических партнерств. Рейтинг показывает, что активное участие вузов в совместных образовательных и научных проектах, а также создание филиалов ведущих зарубежных вузов способствуют укреплению академического потенциала и повышению конкурентоспособности национальной системы высшего образования.

Из представленных в рейтинге вузов 29 имеют стратегические партнерства с ведущими вузами мира, а 15 вузов имеют на своей базе филиалы ведущих зарубежных вузов.

Отдельного внимания заслуживают показатели интернационализации. QS отмечает, что Казахстан становится региональным центром притяжения международных студентов и исследователей. Это отражается в том, что казахстанские университеты в среднем демонстрируют высокую долю иностранных обучающихся и преподавателей, опережая соседние страны.

Таким образом, трансформация вузов путем создания стратегических партнерств становится основой для интеграции Казахстана в глобальное образовательное пространство и подтверждает эффективность государственной политики в сфере высшего образования.

Отметим, что агентство публикует рейтинг осенью каждого года. В названии указывают следующий год, так как академический цикл начинается осенью, а рейтинг остается актуальным весь следующий календарный год.

Ранее, выступая на Форуме стратегических партнеров «Казахстан — территория академического образования» Глава государства отметил, что пять отечественных университетов вошли в список лучших учебных заведений мира, подготовленный изданием Times Higher Education.