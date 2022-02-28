10 игровых и 10 спортивных площадок построят в Актау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году на территории города Актау будет построено 10 игровых и 10 спортивных площадок. Аким города Актау отметил, что при благоустройстве будет учтено мнение жителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В этом году разрабатывается проектно-сметная документация на комплексное благоустройство 1, 4, 14, 22, 28а и 29 микрорайонов. Ведутся проектно-изыскательские работы.
«В 2021 году при спонсорской поддержке NCOC проведены работы по комплексному благоустройству в пяти микрорайонах города, а именно в 5,8,9,13 и 28 микрорайонах. Ведутся работы по установке элементов детских площадок. Все работы будут завершены в марте и будут приняты специальной комиссией совместно с инициативной группой жителей каждого микрорайона. В случае каких-либо нареканий, подрядчику будет поручено восстановление», - сказал Нурдаулет Килыбай.
Кроме того, в прошлом году за счет бюджетных средств в городе было установлено шесть детских игровых площадок и воркаут. В 2022 году планируется установить 10 игровых и 10 спортивных площадок.
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