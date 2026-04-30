    10 городов Казахстана накроет грязный воздух

    30 апреля неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в 10 городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, 30 апреля НМУ прогнозируются в городах Кокшетау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Талдыкорган, Алматы, Астана, ночью в Караганде, Жезказгане и Темиртау.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
    • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
    • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Напомним, в 13 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение на четверг, 30 апреля. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, шквалы, сильный ветер, а также туманы, заморозки и высокую пожарную опасность.

    Жанар Альжанова
