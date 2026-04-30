Грозы, шквалы и заморозки ожидаются в 13 регионах Казахстана

В 13 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение на четверг, 30 апреля. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, шквалы, сильный ветер, а также туманы, заморозки и высокую пожарную опасность, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В области Абай ожидается ветер северо-восточный, восточный на юге области 15–20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге также прогнозируется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области днем ожидаются дождь, гроза, на севере временами сильный дождь, в центре и на востоке — град и шквал. Ветер северо-восточный, северный, порывы 15–18 м/с.

В Атырауской области на востоке ожидаются дождь и гроза. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах прогнозируются дождь и гроза, ночью и утром — туман. Ветер северо-восточный, порывы 15–20 м/с. В центре области ожидается высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается северо-восточный ветер с порывами 15–20 м/с, в районе Алакольских озер — до 23–28 м/с. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на западе пройдут дождь и гроза. Ночью и утром на севере и востоке ожидается туман, возможны заморозки до 2 градусов.

В Карагандинской области ожидаются порывы ветра до 15–18 м/с.

В Костанайской области днем на западе и севере прогнозируются дождь и гроза.

В Кызылординской области на западе и севере ожидаются дождь, гроза и шквал. В северных и центральных районах — пыльная буря, ветер до 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области прогнозируются дождь, гроза, на юге — град. Ночью и утром возможен туман. Ветер с порывами 15–20 м/с.

В Павлодарской области на севере сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на юге ожидается туман. Ветер с порывами 15–20 м/с. На западе области прогнозируется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза и шквал. Ветер с порывами 15–20 м/с.