10 человек утонули в водоемах ВКО с начала лета

Несмотря на усиленное патрулирование пляжей и водоемов, в Восточно-Казахстанской области с начала лета утонули 10 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным спасателей, во всех случаях причиной трагедий стало нарушение правил безопасности, в том числе купание в запрещенных и опасных местах.

На фоне сильной жары спасатели усилили контроль не только на официальных пляжах, но и в местах стихийного отдыха у воды. С начала купального сезона в области провели уже около 1700 профилактических мероприятий.

Но одними предупреждениями работа не ограничивается. За нарушение правил безопасности на водоемах к административной ответственности привлекли 21 человека. В числе выявленных нарушений — оставление детей без присмотра возле воды.

Фото: ДЧС ВКО

Отдельно спасатели контролируют маломерные суда. С начала сезона за нарушение правил их эксплуатации административные меры приняли в отношении еще 59 человек.

— Судоводителям необходимо обязательно использовать спасательные жилеты, не превышать допустимое количество пассажиров, учитывать погодные условия и иметь при себе необходимые документы. Выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения запрещено, — напомнили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Для патрулирования водоемов и оперативного реагирования спасатели используют катера, оборудованные мощными моторами, навигацией, средствами связи и необходимым спасательным оснащением.

Профилактические рейды проходят в том числе в рамках акции «Азимут на безопасность». Особое внимание в оставшуюся часть купального сезона спасатели намерены уделять «диким» пляжам, где риск несчастных случаев значительно выше.

Фото: ДЧС ВКО

В ДЧС вновь призвали жителей выбирать для купания только оборудованные и разрешенные места, не оставлять детей у воды без присмотра, использовать спасательные жилеты на плавсредствах и не выходить на воду при ухудшении погоды.

Ранее сообщалось, что более 600 нарушений выявили на водоемах Казахстана с начала июля.