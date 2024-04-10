10 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день братьев и сестер отмечают во всем мире с 1998 года. Сначала праздник появился в США, позже во всем мире приняли этот день. Призван продолжить славную традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми и являются по отношению друг к другу братья и сестры.

Международный день движения сопротивления посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха. Движение сопротивления было организовано при участии жителей оккупированных территорий, противостоявших немецким войскам, и отличалось многообразием форм борьбы против оккупантов.

СОБЫТИЯ

В 1992 году районный центр Жамбылской области Жуалинского района Бурное постановлением Верховного совета Республики Казахстан был переименован в село Бауржана Момышулы.

В 1996 году в Алматы состоялось официальное открытие представительства Европейской комиссии в Республике Казахстан. На церемонии присутствовали комиссар Европейской комиссии Х. Ван ден Брук и глава представительства Европейской комиссии в Казахстане Р. Кремер.

В 2002 году на территории Республики Казахстан введены в обращение две почтовые марки серии «День космонавтики», посвященные теме «Первый в мире международный полет с космическим туристом на борту». В этой связи в Алматы с частным визитом пребывал первый в мире космонавт-турист Дэннис Тито, изъявивший желание лично присутствовать на церемонии гашения марок.

Первая марка: цветная фотография экипажа «Союз ТМ-32» с изображением летчика-космонавта Талгата Мусабаева, бортинженера Юрия Батурина и участника космического полета и оператора систем Дениса Тито. В левом нижнем углу марки — специально разработанная эмблема с изображением корабля «Союз ТМ-32» с перечислением фамилий всех космонавтов.

Вторая марка: в центре изображена планета Земля с развевающимися на ее фоне флагами Казахстана, России и США. Автор марок — С. Маршев.

В 2006 году в Нью-Йорке, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, при содействии Постоянного представительства Казахстана при ООН состоялась презентация книги депутата Европарламента Струана Стивенсона «Вечная скорбь» и фотовыставка известной актрисы Кимберли Джозеф, посвященных жертвам Семипалатинского полигона. Доходы от продажи книги о Семипалатинске, 50 тысяч долларов США, депутат пожертвовал онкологической клинике в городе Семее.

В 2008 году Национальный банк Казахстана выпустил коллекционную монету к Олимпийским играм 2008 года. Монета «Пятиборье» из серии «Олимпийские игры 2008 года», изготовлена из серебра 925-й пробы, массой 31,1 грамма, номиналом в 100 тенге.

На лицевой стороне — герб Казахстана и стилизованное изображение стадиона. На оборотной стороне — изображение пяти видов спорта, входящих в пятиборье, и число «2008».

В 2012 году в Казахстане был запущен ультрановый музыкальный проект Kazakhstan Chosen Music Awards (КСМА). Уникальная музыкальная премия, направленная на продвижение казахстанских исполнителей на международную арену, присуждается по 27 номинациям по итогам интернет- и СМС-голосования и решения международной аудиторской компании. Лауреат премии получает возможность записать совместные композиции с музыкантами из различных региональных зон Азии, Африки, Европы, США.

В 2014 году было ратифицировано соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве совместного объединенного гидроузла «Достык» на реке Хоргос.

В 2015 году в Хельсинки финская сторона официально передала сведения о судьбе 268 военнопленных-уроженцев Казахстана, погибших в годы Второй мировой войны и похороненных на территории Финляндии. Работа по выявлению воинов-казахстанцев, погибших в годы Второй мировой войны на территории Финляндии, была проведена архивом Финляндии по просьбе казахстанского дипломатического представительства в Хельсинки.

В 2017 году песня казахстанского певца Димаша Кудайбергена «Ұмытылмас күн», исполненная на казахском и китайском языках в Х туре конкурса Singer 2017, проходящего в Китае, вышла на первое место в рейтинге «Новые песни Азии» (Freshasia music). В этом рейтинге песня набрала 118 400 очков и заняла первое место.

В 2019 году 9 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей завоевали казахстанские шахматисты на чемпионате Азии до 18 лет в Шри-Ланке. В турнире приняли участие 572 спортсмена из 23 стран мира. Чемпионат проходил в городе Калутара, где молодые спортсмены из шахматных федераций Азии и Океании соревновались в партиях по классическим шахматам, рапиду и блицу. В турнире принимали участие юноши и девушки в шести возрастных категориях: до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.

В 2019 году в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, открылась художественная выставка, посвященная Казахстану, на которой были представлены коллекции работ молодых казахстанских фотохудожников - обладателей грантов Фонда Первого Президента РК и картин юных победителей Международного фестиваля под эгидой ЮНЕСКО The Planet of ART-2018. Проект «Краски Великой степи» — уникальный творческий симбиоз детей-художников и команды молодых фотографов, который показал всем нам совершенно иное виденье сакральных мест Казахстана и современной архитектуры нашей столицы.

В 2021 году ученик 10-го класса Назарбаев интеллектуальной школы города Кокшетау Абылайхан Мухамеджанов создал проект «Наноспутник стандарта Cubesat с системой мониторинга состояния космических объектов и аппаратов». Суть проекта заключается в создании реального космического аппарата небольшого размера, который будет решать проблему космического мусора.

В аппарат встроены камера, а также система машинного зрения. Это специальное программное обеспечение, которое позволяет, анализируя изображения с камер, получать необходимые данные о космическом мусоре, такие как его скорость, траектория и координаты, а затем передавать их на землю. Эти данные можно использовать, чтобы предотвращать возможные столкновения с космической техникой и корректировать орбиты их движения.

В 2021 году казахстанский спортсмен Самат Айтпанбет завоевал золото чемпионата мира по джиу-джитсу в Абу-Даби (ОАЭ). Он стал первым молодым казахстанцем, выигравшим мировое первенство среди обладателей коричневых поясов.

В 2023 году во второй день азиатского первенства по греко-римской борьбе в весе до 72 кг медаль высшей пробы досталась казахстанцу Ибрагиму Магомадову. Казахстанский борец в финальной схватке оказался сильнее оппонента из Ирана Саида Али Именталабфумани — 5:2. Тем самым Ибрагим положил первую золотую медаль в копилку казахстанской сборной на азиатском первенстве.