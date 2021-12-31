Казахстанец выиграл два «золота» на ЧМ по джиу-джитсу в Москве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский спортсмен Самат Айтпанбет завоевал две золотые медали на открытом чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в разделах кимоно и без кимоно в Москве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он выступал в весовой категории до 60 кг среди обладателей коричневых поясов и в общей сложности провел шесть схваток. Соперниками были представители нескольких стран.

В открытом чемпионате «ACBJJ World open championship GI & NO GI 2021» участие приняли джитсеры из более 10 стран мира. Казахстан представляли множество спортсменов.

Отметим, что это первая победа Самата Айтпанбета в лиге ACB, до этого он выигрывал чемпионаты мира по грэпплингу в Стамбуле (версия AIGA), по джиу-джитсу в Абу-Даби (UAEJJF). Тогда он стал первым молодым казахстанцем, выигравшим мировое первенство среди обладателей коричневых поясов.

«Этот год был очень важным и плодотворным для меня. Всего завоевал пять золотых медалей на чемпионатах мира по грэпплингу и джиу-джитсу. В финале этого турнира (в Москве) в разделе NO GI я встретился с россиянином, которому ранее уступил в другом чемпионате. Реванш состоялся. Я очень рад. Буду дальше развиваться, трудиться. Хочу получить черный пояс и стать чемпионом мира среди сильнейших», - сказал Самат Айтпанбет.

Его тренер Нурсултан Орынбасаров дал высокую оценку уровню организации турнира.

«Этот чемпионат был организован на высшем уровне. Конкуренция большая. Нашим ребятам было нелегко, но я доволен результатам. От нашей команды выступали много спортсменов, сумели завоевать 11 золотых, 8 серебряных, 4 бронзовых медалей. Я рад, что ребята показывают высокие места. Впереди еще много побед», - поделился главный тренер клуба «Sagadat batyr-QTT» Нурсултан Орынбасаров.

Самат Айтпанбет является спортсменом и тренером клуба имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова «Sagadat batyr-QTT» из Алматинской области. Он также тренер в специализированной детско-юношеской спортивной школе №4 в Алматы.