Наноспутник с системой мониторинга космического мусора создал школьник из Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Решение проблемы космического мусора предложил ученик 10-го класса Назарбаев интеллектуальной школы города Кокшетау Абылайхан Мухамеджанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Абылайхан Мухамеджанов создал проект «Наноспутник стандарта Cubesat с системой мониторинга состояния космических объектов и аппаратов». Суть проекта заключается в создании реального космического аппарата небольшого размера, который будет решать проблему космического мусора.

«С каждым годом количество новых космических аппаратов возрастает, а срок службы старых подходит к концу. Они превращаются в космический мусор, который продолжает находиться на орбите. Его опасность заключается в возможности столкновения с действующими космическими аппаратами. Объекты, находящиеся на геостационарной орбите, могут находится там практически вечно. Наше решение заключается в создании небольшого космического аппарата формата Cubesat. Он состоит из кубов 10*10*10 см, его особенность заключается в небольшом размере и, соответственно, дешевизне запуска. Даже университеты и небольшие организации смогут запустить такой аппарат в космос», - рассказал школьник.

В аппарат встроены камера, а также система машинного зрения. Это специальное программное обеспечение, которое позволяет, анализируя изображения с камер, получать необходимые данные о космическом мусоре, такие как - его скорость, траектория и координаты, а затем передавать их на землю. Эти данные можно использовать, чтобы предотвращать возможные столкновения с космической техникой и корректировать орбиты их движения.

«Пока, чтобы собирать данные о космическом мусоре, используются системы контроля космического пространства, которые имеются в России и США. Однако у них есть ряд минусов: высокая стоимость создания и обслуживания, чрезмерно большое потребление электроэнергии во время работы, а также неспособность контроля объектов малого размера. В предложенном проекте существует ряд преимуществ: для наблюдения цели достаточно ее освещения солнцем, не требуется слишком больших мощностей электропитания, автономные алгоритмы управления позволяют добиться наибольшей точности измерения. Можно собирать информацию даже об объектах менее 10 см», - пояснил Абылайхан.

Проект уже занял 2-ое место в сетевом конкурсе проектов среди школ НИШ и 3-е на республиканском конкурсе научных проектов, а также прошел в финальные этапы Всероссийского Балтийского научно-инженерного конкурса и международного конкурса «Человек-Земля-Космос».

Руководителями проекта выступили учитель информатики Куаныш Канапов, инженер по специальному оборудованию Eвгений Фомичев и инженер – электронщик Айдар Алимбаев (частное учреждение «Nazarbayev University Research and Innovation Systems», «NURIS»).

«В будущем планируется также разработка космического аппарата для запуска в космос. Мы верим, что наша разработка сыграет свою роль в решении проблемы космического мусора!» - резюмировал Абылайхан.