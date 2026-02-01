1 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

78 лет назад (1948) родился КОРАЗБАЕВ Алтынбек Коразбаевич — казахстанский композитор, певец-педагог, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Фото: Аlmaty-akshamy.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил Джамбулское культурно-просветительское училище; Национальную консерваторию имени Курмангазы (бывш. Алматинская государственная консерватория имени Курмангазы) и возглавил Жамбылскую областную филармонию, где создал вокально-танцевальный ансамбль «Алатау», ставший широко популярным в республике и за ее пределами.

Автор многих известных в республике песен, горячо любимых казахстанцами, таких, как «Аяулы Таразым», «Кенен ата», «Сырғалым», «Қара кемпір», «Қара шал», «Бозторғай», «Шашбаулым», «Әгугәй, домбыра», «Сағындым Кенен атамды», «Ақмоншақты аруым», «Жиырма бес», «Үшқоңыр», «Сарыарқа», «Елге сәлем» и других. В 24 года написал песню «Сағындым Алматымды», которая стала «своеобразной визитной карточкой» Алматы. В свое время эту песню исполняли Валентина Толкунова, Роза Рымбаева и знаменитая группа «Музарт».

Награжден орденами «Барыс» III степени, «Парасат».

66 лет назад (1960) родилась БАЙКОШКАРОВА Салтанат Берденовна — доктор биологических наук, профессор, основатель и руководитель первой лаборатории экстракорпорального оплодотворения Казахстана — медицинского центра «Экомед».

Фото: ecomed.kz

Родилась в Жамбылской области. Окончила Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, биолог (1983); стажировалась в Российско-американском центре репродукции и генетики в г. Адлер, в Московском центре по лечению бесплодия «ЭКО», Российском научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии, в Боннской университетской клинике Германии, Тель-Авивской университетской клинике Израиля.

Трудовая деятельность: инструктор Казсовпрофа (1983-1987); врач-лаборант, заведующий лабораторией Алматинской городской консультации «Брак и семья» (1988-1992); стажер Московского центра по лечению бесплодия Российско-Американского центра репродукции человека и генетики (1992-1995).

Награждена орденом «Құрмет»; медалью «Алтын дәрігер» Национальной медицинской ассоциации, золотой медалью А. Чижевского Академии медико-технических наук России.

46 лет назад (1980) родился БЕРКИМБАЕВ Берик Серикович — заместитель акима города Шымкент.

Фото: ortcom.kz

Окончил Казахскую Государственную Юридическую Академию г. Алматы; Шеффильдский Университет Великобритании, по программе Болашак.

Трудовая деятельность: прокурор, старший прокурор по кадровой работе и внутренней безопасности ЦПСиИ по Юго-Восточному транспортному региону, г. Алматы (2001-2004); старший прокурор управления КПСиСУ Генеральной прокуратуры РК, г. Астана (2004-2005); заместитель начальника УКПСиСУ Генеральной прокуратуры РК по Алматинской области, г. Талдыкорган (2005-2009); начальник УКПСиСУ Генеральной прокуратуры РК по Алматинской области (2009-2010); старший помощник прокурора Алматинской области по кадровой работе (2010); работа на руководящих должностях в сфере по обеспечении исполнительных производств Верховного суда и Министерства юстиции Республики Казахстан (2010-2011); руководитель департамента по исполнению судебных актов по Акмолинской области (2011-2014); заместитель руководителя департамента юстиции Акмолинской области (2015-2016); заместитель директора департамента по защите имущественных прав государства МЮ РК, г. Астана (2016-2017); руководитель департамента юстиции Актюбинской области (2017-2018); директор департамента стратегического планирования Министерства юстиции Республики Казахстан (2018-2022); заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан (2022-2023); заведующий секретариатом руководителя Администрации Президента РК (2023-2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.

42 года назад (1984) родился ЖУМАКАНОВ Николай Владимирович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Кипр.

Фото: gov.kz

Родился в городе Алматы. Окончил КазНУ им. аль-Фараби специальность «Международное право»; Европейский центр международных и стратегических исследований (Бельгия) магистр международной политики. Дипломатический ранг: Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса

Трудовая деятельность: референт, атташе, третий и второй секретарь Международно-правового департамента МИД РК (2005-2008); менеджер компании «Казатомпром» (2008-2009); второй, первый секретарь, советник Международно-правового департамента МИД РК (2009-2012); советник, советник-посланник Посольства РК в Бельгии (2012-2017); заместитель директора Департамента Европы МИД РК (2017-2018); директор Международно-правового департамента МИД РК (2018-10.2024); посол по особым поручениям МИД РК (10.2024-2025).

На занимаемой должности с января 2025 года.

37 лет назад (1989) родился КАДРАЛИЕВ Дархан Канибекович — руководитель управления общественного развития Западно-Казахстанской области.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Уральск. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова, специальность «Физика».

Трудовая деятельность: координатор, председатель штаба Студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов Западно-Казахстанской области; исполнительный секретарь Западно-Казахстанского филиала Молодежного крыла «Жас Отан» при партии «Нур Отан»; директор Корпоративного фонда «Фонд „Жас Отан“; консультант по молодежной политики общественно-политического отдела Западно-Казахстанского филиала народно-демократической партии „Нур Отан“; первый заместитель председателя Уральской городской филиала партии „Нур Отан“; заместитель руководителя управления внутренней политики Западно-Казахстанской области (2016-07.2021); руководитель управления внутренней политики Западно-Казахстанской области (2021-2024).

На занимаемой должности — с июля 2024 года.

Также в этот день родились:

92 года назад (1934-2006) родился ЖУНУСОВ Сакен Нурмакович — казахский писатель и драматург, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии Казахской ССР.

Фото: Kazinform

Родился в Северо-Казахстанской области.

Окончил филологический факультет и аспирантуру Казахского государственного университета имени С. М. Кирова.

Трудовая деятельность: литературный сотрудник журнала «Пионер» (1957-1959); заведующий отделом литературы Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова, преподаватель Кустанайского педагогического института (1960-1964); сотрудник газеты «Қазақ әдебиеті» (1964-1968); директор казахского отделения Литературного фонда СССР, секретарь Союза писателей Казахстана (1988-1992); на творческой работе (с 1992 года).

Автор романов, сборников рассказов и 17 пьес. Самым известным его произведением стала дилогия «Ахан-серэ» — роман о знаменитом казахском акыне XIX века, в которой изображены яркие картины социальной жизни, быта и нравов казахов-кочевников второй половины XIX века.