1 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День работников гражданской авиации Республики Казахстан

Праздник был утвержден по предложению Объединенного Совета ветеранов войны и труда гражданской авиации Республики Казахстан. Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК провел необходимую работу по определению данного праздника и Министерством труда и социальной защиты населения РК поддержана данная инициатива.

Этот профессиональный праздник придает особую важность деятельности в сфере гражданской авиации РК и служит стимулом для развития духа патриотизма молодых авиаторов государства.

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений

Всемирную неделю гармоничных межконфессиональных отношений мировое сообщество впервые провело с 1 по 7 февраля 2011 года. Организация Объединенных Наций призывает все государства в течение этой недели поддерживать на добровольной основе распространение идей межконфессиональной гармонии и доброй воли. Центрами событий должны стать церкви, мечети, синагоги и другие молитвенные дома во всем мире.

СОБЫТИЯ

В 1964 году было опубликовано Постановление Совета Министров СССР «Об освоении пустынных и полупустынных пастбищ для развития овцеводства в Казахской ССР».

В 1992 году на сессии Совета Европейской безопасности и сотрудничества, которая проходила в Праге, впервые был установлен флаг Республики Казахстан.

В 2005 году в Израиле прошли Дни казахского кино, в рамках которых израильскому зрителю были представлены фильмы современного отечественного кинематографа.

Высокий профессионализм, кинематографический вкус, признание на международных кинофестивалях позволяют воспринимать современное кино Казахстана как некий эстетический феномен, отметили израильские кинокритики, ознакомившись с фильмами казахстанских режиссеров в рамках Дней казахского кино.

В 2010 году на территории Иле-Алатауского и Жонгар-Алатауского государственных национальных природных парков наиболее ценным массивам дикой яблони придан статус лесных генетических резерватов с особым режимом использования этих участков для целей науки и воспроизводства естественных массивов этой ценной лесной породы.

В 2012 году в Астане была установлена мемориальная доска народному писателю Казахстана, драматургу, лауреату Государственной премии Сакену Жунусову на фасаде дома, где он проживал.

Произведения Сакена Жунусова заняли достойное место в золотом фонде казахской литературы. Среди своих современников он выделялся не только своим творчеством, но и активной гражданской позицией. За многогранный талант его называли в народе «Сакен-серi».

В 2012 году издательство «Қазақ энциклопедиясы» выпустило энциклопедию «Қаныш Сәтбаев», посвященную известному общественному и государственному деятелю, видному ученому, организатору и первому президенту Национальной академии наук республики, действительному члену Академий наук Казахстана и СССР, основоположнику отечественной металлогенической школы Канышу Сатпаеву.

Фотографии и документы, публиковавшиеся в разное время в книгах, посвященных Сатпаеву, и на страницах двух изданий собраний его сочинений, приведены в хронологическом порядке и художественно раскрывают фактологическое содержание энциклопедии.

В 2013 году ученым-экологам Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова коллеги из Франкфуртского университета им. Гете (Германия) подарили уникальный прибор «Lintab-6», не имеющий аналогов в Казахстане и СНГ.

С помощью прибора ученые могут прогнозировать изменение климата, влияние природных и антропогенных факторов на экосистемы.

В 2014 году в итальянском городе Комо оперная певица из Павлодара Мария Мудряк победила на международном конкурсе AsLiCo.

Она была единственной представительницей Азии. Гражданка Казахстана внесена в реестр европейских оперных певцов, которые приглашаются на многие творческие проекты, фестивали и концерты.

В 2017 году в посольстве Республики Казахстан в Венгрии состоялась церемония награждения официальных лиц Венгрии за вклад в развитие двусторонних отношений.

Медалей «25 лет независимости Республики Казахстан» и «Назир Торекулов» были удостоены Государственный секретарь по экономической дипломатии Министерства внешнеэкономических и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр, заместитель государственного секретаря по политической стратегии «Открытие на Восток» Министерства внешнеэкономических и иностранных дел Венгрии Жолт Чутора, посол по особым поручениям Министерства внешнеэкономических и иностранных дел Венгрии Даниель Менделени.

В 2018 году Республика Казахстан завершила работу в качестве председателя Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Казахстан, являясь первым государством Центральной Азии, избранным в Совет Безопасности ООН, в ходе своего председательства продолжил активную работу по продвижению интересов всех государств нашего региона.

В 2019 году комитет Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг совместно с мировыми регуляторами запустили Global Financial Innovation Network (Глобальную песочницу).

Глобальная сеть финансовых инноваций (GFIN) — это объединение из 29 мировых финансовых регуляторов и организаций, включая управление по контролю за финансовой деятельностью Великобритании, Международный валютный фонд, Группу Всемирного банка и Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг. GFIN создан в целях сотрудничества и обмена опытом в сфере инноваций; обмена знаниями по вопросам, связанным с регуляторными технологиями (RegTech); предоставления возможности компаниям тестировать инновационные продукты, услуги или бизнес-модели в нескольких странах одновременно, включая Казахстан, Великобританию, США и другие юрисдикции.

В 2021 году в Алматы полностью перешли на цифровое эфирное телевидение на телебашне «Коктобе», которая является одним из важных объектов, участвующих в процессе перевода телевизионного вещания в стране на цифровой формат. Здесь находится Центр управления и мониторинга сети телерадиовещания, контролирующий узлы цифрового вещания по всему Казахстану.

В 2022 году британское издание Travel Daily New, опубликовало результаты исследования, в котором определяли лучшие страны для цифровых кочевников. Казахстан вошел в рейтинг топ-25 рекомендуемых стран.

В 2022 году в музее Фицуильяма при Кембриджском университете состоялось выставка «Золото Великой степи», на которой были представлены сотни уникальных золотых артефактов, датируемых VIII–III вв. до н. э., из трех погребальных комплексов в Восточно-Казахстанской области: Берель, Шиликты и Елеке Сазы. Экспонаты позволили посетителям узнать о быте, истории и наследии саков, а также исследовать точки соприкосновения древних кочевников с современной казахской культурой.

В 2024 году в рамках программы «Нацфонд — детям» казахстанским детям поступили деньги в размере 45 тысяч тенге (100 долларов). Оператор проекта ЕНПФ сформировал список казахстанцев, которым поступили первые переводы по проекту «Нацфонд — детям». В 2024 году почти 7 млн детей, в том числе и те, кому в 2024 году исполнится 18 лет, получили из Национального фонда РК 700 миллионов долларов.

В 2025 году в Жезказгане при поддержке ТОО «Корпорация Казахмыс» открылся новый филиал шахматной академии знаменитой шахматистки, пятикратной чемпионки мира Жансаи Абдумалик. Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов специально приехал и торжественно открыл академию. Академия является одной из крупнейших в стране. Здесь шахматному искусству будут обучаться около 1000 детей в возрасте от 5 до 18 лет из области Улытау.