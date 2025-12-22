1 178,4 млрд тенге инвестиций привлекли в капитал Туркестанской области

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провел встречу с иностранными инвесторами в рамках международного инвестиционного форума «TURKISTAN INVESTMENT AND TOURISM FORUM-2025». Он рассказал об инвестиционном потенциале Туркестанского региона и предлагаемых возможностях и выразил благодарность инвесторам, принявшим приглашение, и прибывшим в Туркестанскую область.

Фото: акимат Туркестанской области

— Туркестан — область с самой высокой плотностью населения в нашей стране. Доля жителей трудоспособного возраста в регионе находится на уровне 33,7%, что усиливает кадровый потенциал Туркестанской области и обеспечивает инвесторов стабильными трудовыми ресурсами. 85% грузов, транспортируемых между Китаем и Европой, перевозятся по международному транзитному коридору «Западная Европа-Западный Китай», проходящему через нашу область. Этот коридор открывает новые возможности для выхода на мировые рынки. Кроме того, совместные проекты, такие как казахстанско-китайский логистический терминал в китайском порту Ляньюньган и сухой порт в Сиане, еще больше укрепляют наш транзитный потенциал. В области работают индустриальные зоны, предлагающие инвесторам земельные участки с готовой инфраструктурой, а также малые промышленные парки, где готовые здания предоставляются в аренду на льготных условиях или с правом выкупа. Много возможностей для инвесторов и в специальной экономической зоне. Инвестиционный климат в Туркестанской области очень благоприятный. Мы готовы сопровождать важные проекты и оказывать им полную поддержку. Наша цель — увеличить количество производственных предприятий, — сказал аким области на переговорах с более чем 20 инвесторами и руководителями компаний.

Фото: акимат Туркестанской области

На встрече в формате G2B (государство-бизнес) руководство и делегации нескольких провинций Китая, а также инвесторы представили свои предложения в сферах сельского хозяйства, туризма и строительства. Кроме того, они обсудили проекты по строительству солнечных и гидроэлектростанций, модернизации инфраструктуры, налаживанию партнерства в сфере образования и другие инициативы. Каждое предложение и проект будут изучены, будет проведена соответствующая работа.

Фото: акимат Туркестанской области

В Туркестанской области приоритет отдается привлечению инвестиций и увеличению числа производственных предприятий. В целом в регионе сформирован пул из 111 инвестпроектов, которые будут реализованы в 2025–2028 годы. В случае полной реализации проектов планируется создать 23 915 новых рабочих мест. В этом году реализуются 58 инвестпроектов, в результате чего будет открыто 8250 постоянных рабочих мест. На сегодня уже запущены 34 проекта, обеспечены работой 4889 граждан. Кроме того, по итогам 10 месяцев текущего года в капитал области привлечено 1 178,4 млрд тенге инвестиций. На 2025 год для области установлен индикатор по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в объеме $475 млн. По итогам II квартала объем прямых иностранных инвестиций составил $543,5 млн, то есть наблюдается перевыполнение годового плана.