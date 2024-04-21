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    10:45, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    1 051 см достиг уровень воды в реке Ишим в Тюменской области

    тасс
    Фото: ТАСС

    Уровень воды в реке Ишим у одноименного города в Тюменской области по данным на 08:00 (06:00 мск) достиг 1 051 см. За ночь он вырос на 45 см, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

    В районе населенного пункта Ильинка уровень воды в Ишиме продолжает снижаться - за сутки он упал на 12 см. Более чем на полметра уровень воды вырос в районе населенных пунктов Абатский, Стрехнино и Коркино. Также усилился рост воды в реке Иртыш, в районе населенных пунктов Уват и Демьянское он составил за сутки 75 см и 65 см соответственно.

    По данным на 20:00 (18:00 мск) 20 апреля уровень воды возле Ишима составлял 1 006 см. При этом за сутки уровень воды вырос на 140 см.

    Ранее сообщалось, что площадь возможных подтоплений в Тюменской области РФ увеличилась в разы. Также жителей предупредили об угрозе прорыва дамб.

     

    Теги:
    Подтопления Паводки в России Вода СМИ Реки Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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