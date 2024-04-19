Площадь возможных подтоплений в Тюменской области РФ увеличилась в разы

Власти Тюменской области РФ ожидают неблагоприятный прогноз по весенним паводкам в регионе, уровень реки Ишим (Есиль) около села Ильинка превысил исторический максимум 2017 года, передает собственный корреспондент Kazinform.

Наиболее сложная обстановка, связанная с прохождением весеннего половодья наблюдается в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

В Оренбургской области волна паводка прошла города Орск и Оренбург, в основном, за счет снижения сбросов из Ириклинского водохранилища. Однако уровень воды в этих городах все еще находится выше опасных отметок.

— Волна паводка смещается вниз по течению реки Урал (Жайык) и приближается к селу Илек на границе с Казахстаном. Уровень воды здесь уже достиг отметки опасного явления, — доложил глава МЧС России Александр Куренков в среду на совещании с участием президента России.

На 18 апреля на территории Оренбургской области в 76 населённых пунктах и 45 садовых некоммерческих товариществ остаются подтопленными более 15 тысяч жилых домов, почти 23 тысячи приусадебных участков и 26 низководных мостов. В 35 пунктах временного размещения населения находится 1031 человек, в том числе 203 ребёнка.

В Курганской области количество пострадавших от паводков домов и объектов экономики значительно меньше. В 25 населённых пунктах подтопленными остаются более двух тысяч жилых домов и три тысячи дачных домов, пять низководных мостов и восемь участков автомобильных дорог.

Уровень воды еще не прошел пиковые значения. На сегодня волна паводка подошла непосредственно к городу Кургану, достигнув отметки в 987 см. В ближайшие дни ожидается максимальный уровень — до 11 метров, что является историческим максимумом.

— В Тюменской области в восьми муниципальных образованиях подтопленными остаются 12 низководных мостов и один участок автомобильной дороги. Прогноз по этому субъекту неблагоприятный, — сообщил глава МЧС России, добавив, что не исключатся наихудший сценарий развития обстановки.

Прогнозируется, что вода в реках Ишим (Есиль) и Тобол может стремительно подняться до уровней опасных явлений. Это предполагает затопление территории жилых домов частного сектора в 94 населенных пунктах с населением свыше 31 тысячи человек.

Как сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, после проведенного специалистами повторного геодезического обследования рельефа вдоль русла Ишима (Есиль), первоначальные данные о возможных площадях подтоплений увеличились в разы.

— Подвергнется подтоплению 101 населённый пункт вместо 51, 6 387 домовладений вместо 1847 и порядка 17,5 тысячи жителей, которые в этих домах проживают, вместо 7300, о которых я говорил, — проинформировал он. — Сейчас река Ишим (Есиль) у села Казанское прибывает на глазах. Прогноз неблагоприятный. Выше по течению на гидропосту Ильинка воды уже больше, чем в 2017 году.

В Тюмени обстановка по паводкам стабильная, на опасных участках реки Туры укреплены гидротехнические сооружения, установлены водозаградительные дамбы. Уровень воды не превышает значений прошлого года.