В Тюменской области России предупредили об угрозе прорыва дамб

Глава Тюменской области РФ Александр Моор сообщил, что паводковый прогноз значительно ухудшился в регионе. Приход большой воды в населенные пункты ожидается через два-три дня, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Жителей города Ишим в Тюменской области РФ призывают срочно эвакуироваться из-за подъема уровня воды в реке Ишим (Есиль).

- Жителям Ишима в 6 часов утра пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке идет критический подъем воды, - говорится в сообщении правительства региона.

Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них, говорится в обращении губернатора региона Александра Моора к жителям Казанского и Ишимского районов, а также города Ишима, которое опубликовано в его Telegram-канале.

- Вчера пришел уточненный прогноз от Росгидромета. В нем сообщается, что уровень воды будет существенно выше. При таком сценарии увеличивается количество подтопляемых населенных пунктов, воды обещают очень много. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них, - сказал Моор.

В оперативных службах сообщили, что свыше 9 тыс. жилых домов могут быть подтоплены в Тюменской области в связи с критическим подъемом уровня воды в реках Ишим (Есиль) и Тобол.