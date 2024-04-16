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    14:20, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    В Тюменской области России предупредили об угрозе прорыва дамб

    В Тюменской области России предупредили об угрозе прорыва дамб в двух районах
    Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области РФ Александра Моор https://t.me/av_moor

    Глава Тюменской области РФ Александр Моор сообщил, что паводковый прогноз значительно ухудшился в регионе. Приход большой воды в населенные пункты ожидается через два-три дня, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Жителей города Ишим в Тюменской области РФ призывают срочно эвакуироваться из-за подъема уровня воды в реке Ишим (Есиль).

    - Жителям Ишима в 6 часов утра пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке идет критический подъем воды, - говорится в сообщении правительства региона.

    Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них, говорится в обращении губернатора региона Александра Моора к жителям Казанского и Ишимского районов, а также города Ишима, которое опубликовано в его Telegram-канале.

     - Вчера пришел уточненный прогноз от Росгидромета. В нем сообщается, что уровень воды будет существенно выше. При таком сценарии увеличивается количество подтопляемых населенных пунктов, воды обещают очень много. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них, - сказал Моор.

    В оперативных службах сообщили, что свыше 9 тыс. жилых домов могут быть подтоплены в Тюменской области в связи с критическим подъемом уровня воды в реках Ишим (Есиль) и Тобол.

    Теги:
    Река Есиль Паводки в России Происшествия, ЧС Мировые новости Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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