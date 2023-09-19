Как решается жилищный вопрос в новой области Абай?

Порядка 15 000 человек состоят в очереди на жилье в Семее. С обретением статуса областного центра, здесь увеличилась потребность в новых специалистах, и, соответственно, в обеспечении их жильем. Сейчас в области реализуется ряд жилищных программ, в том числе при поддержке Отбасы банка. Одна из них - программа для молодежи "Абай жастары", она помогает казахстанцам приобрести жилье на более выгодных условиях. В этом году был запущен новый пилотный проект по приобретению жилья сотрудниками службы ЧС. Подробнее о том, как обстоят дела с жилищным строительством в области и какими программами могут воспользоваться ее жители, рассказал заместитель акима области Абай Димитрий Гариков.

- Что послужило причиной запуска в Абайской области отдельной жилищной программы для молодежи "Абай жастары"?

- С образованием новой области растет и очередность. Около 19 тысяч человек только по области Абай числятся в очереди. Наибольшее число очередников приходится на Семей. При этом 50% из них - это работники бюджетных организаций и госслужащие. Однако приоритет при реализации госпрограмм сейчас отдается другим категориям граждан –многодетным и неполным семьям, инвалидам I, II группы, семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. И это, несомненно, справедливо. Однако остальные категории граждан, стоящие в очереди на жилье, могут ждать ее еще очень долго. Поэтому Отбасы банк совместно с акиматами запустил региональные жилищные программы, которые позволяют снизить очередность на жилье и обеспечить собственным кровом другие категории очередников, не только приоритетные. По статистике сегодня каждый третий житель страны попадает под определение молодежи. Поэтому региональные программы направлены на поддержку именно молодых семей.

Программа "Абай жастары" запущена в городе Семее. На ее реализацию из городского бюджета, при поддержке акима Семея Нурбола Нурсагатова, выделено 573 млн тг. Было принято 514 заявок, из них 66 молодых специалистов уже получили направление на кредитование в Отбасы банке.

- Региональные молодежные программы помогают удержать и поддержать специалистов нужных профессий в регионах. А в каких именно профессиях нуждается ваша область?

- Действительно, ценность молодежной программы в том, что она помогает поддержать специалистов - перспективных врачей, учителей, журналистов, спортсменов, специалистов в сфере культуры, спасателей, пожарных. Большая потребность у нас и в специалистах рабочих профессий. При отборе участников мы смотрим на определенные критерии. Например, в молодежной программе может участвовать только один из супругов. Его возраст не должен быть старше 35 лет. Необходимо иметь официальный стаж, прописку. Ставка по кредиту составляет 5%(ГЭСВ от 5,2%). Максимальная сумма займа - 15 млн тенге. Первоначальный взнос должен быть не менее 10%.

- Димитрий Александрович, ваша область единственная в Казахстане, которая решила отдельно поддержать именно сотрудников ДЧС. Расскажите подробнее о проекте.

- Профессия пожарного, сотрудника ЧС, который ежедневно преодолевает себя, не боясь опасности, спасает человеческие жизни, одна из самых опасных. Недавние события в нашем регионе еще раз напомнили, как важна эта профессия. И желая поддержать наших спасателей, мы выделили 90 млн тенге для того, чтобы они смогли приобрести собственное жилье. Да, это небольшая сумма. Пока мы запустили пилотную программу совместно с Отбасы банком. Она единственная в республике, направленная на поддержку именно сотрудников ДЧС. Это наш первый опыт, надеюсь на его дальнейшее продолжение.

Фото: пресс-служба Отбасы банка

- Какие планы по строительству жилья в регионе на ближайшее время?

Во всех районах области сейчас идет строительство одноэтажного жилого фонда в рамках программы возведения арендного жилья. Всего планируем построить порядка 500 домов. Стоимость жилья - 180 000-190 000 тенге за кв. метр. Квадратура домов - 65-85 кв. метров. Это арендное жилье, которое в дальнейшем мы будем предоставлять очередникам. В общей сложности сейчас ведется строительство порядка 460 000 кв. метров жилья – это частные жилые комплексы, арендное жилье и кредитное, которое мы будем распределять среди очередников в рамках госпрограмм.

Молодежные программы уже действуют в Астане, Алматы, Шымкенте, областях Жетысу, Улытау, Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Атырауской, Костанайской областях. Накануне Отбасы банк заключил соглашения о сотрудничестве еще с тремя регионами - Кызылординской, Жамбылской и Павлодарской областями.

Возвращаясь к области Абай, хочется отметить еще один важный факт. После пожаров в регионе волонтеры из QazVolunteer.kz собрали 165 млн тенге и перечислили эти деньги на сберегательные счета в Отбасы банке. Данные счета принадлежат детям, чьи родители погибли во время пожара. Средства распределили среди 11 детей. Деньги будут накапливаться в Отбасы банке, на них будет начисляться вознаграждение банка и ежегодная премия государства. Когда детям исполнится 18 лет, то они смогут использовать эти накопления на покупку жилья.