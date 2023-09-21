На столах казахстанцев почти не бывает рыбы - депутат

На столах казахстанцев почти не бывает рыбы, хотя это полезный для здоровья продукт. Об этом заявил депутат Мажилиса Сергей Пономарев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На столах казахстанцев почти не бывает рыбы, хотя это полезный для здоровья продукт. В ней содержатся необходимые минеральные элементы: фосфор, кальций, калий, натрий, магний и другие. Понятно, что мы не морские Индонезия или Норвегия, но в сотню стран по добыче рыбы все же могли бы войти, даже в соседнем Узбекистане рыбы выращивают в двадцать раз больше», - сказал Сергей Пономарев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.



Депутат добавил, что по оценкам профильного министерства, в водоёмах страны согласно программе можно выращивать до 600 тысяч тонн рыбы в год. Именно на этот показатель должна выйти отечественная рыбная отрасль к 2040 году, а к 2030 году выращивать 270 тысяч тонн рыбы в год, увеличить внутреннее потребление продукта с 67 до 134 тысяч тонн, а экспорт - с 30 до 180 тысяч тонн. При этом потребность в мальках для достижения поставленных задач составляет 2 млрд 400 тысяч тонн молоди.

За последние девять лет объем выращенной рыбы увеличился в 36 раз, с 410 тонн до 20 тысяч.



Но все это на бумаге. По программе на развитие отрасли уже освоено 1 млрд 160 млн тенге. Правда, многие рыбопроизводители говорят, что деньги до них не дошли. Приписки и разбазаривание косвенно подтверждаются данными Бюро национальной статистики - потребление рыбы и морепродуктов на душу населения в 2020 было 3,9 кг на человека, в 2021 – 4 кг, а в 2022 - упало до 3,7 кг. Логичен прогноз, что показатель еще снизится. Сейчас на рынках Астаны карп, сазан стоят 1500 тенге. Догоняя птицу, и даже мясо, - добавил Сергей Пономарев.



Согласно озвученным данным, в республике сейчас 25 крупных и мелких рыбопитомников, из них государственных лишь четыре. Они могут производить, опять-таки на бумаге, около 70 млн штук молоди ежегодно, по факту эти нерестово-выростные хозяйства сильно истощены, в лучшем случае работают на треть возможностей.

Проблемы банальные – устаревшие материально-техническая база и технологическое оснащение инкубационных цехов, непригодность, зарастание и заиливание прудов. Больше половины прудового фонда реально не используется из-за разрушенных каналов, гидротехнических сооружений, а также дефицита воды. Крупнейшие хозяйства республики убыточны и потому не могут принимать участие в крупных государственных тендерах, максимальная сумма, где они могут участвовать, 28 млн тенге. В результате рыбные запасы иссякают на глазах.

Например, Балхаш, Алаколь вообще не зарыбляются, а Капчагайское водохранилище в этом году вместо 4,5 миллионов мальков, как рекомендует наука, получит лишь 110 тысяч. Производители молоди жалуются – они почти не получают помощь от государства, разве что 30% компенсации стоимости рыбного корма.

В этой связи депутат просит Правительство рассмотреть:

1) возможность повышения заработной платы всем работникам отрасли;

2) увеличить субсидирование и внести корректировки в программу развития отрасли;

3) создать республиканское предприятие по дноуглубительным работам и прочистке рек и каналов,

4) закупить транспорт, в том числе скоростные лодки для борьбы с браконьерством и современные машины для подсчета выпускаемых мальков;

5) увеличить штат и материально-техническую базу рыбинспекции в регионах.