Павлодарские пожарные не останутся без обещанных выплат

В департаменте по ЧС Павлодарской области опровергли информацию о том, что огнеборцы, задействованные в тушении лесных пожаров, не получили премии и вынуждены были на свои деньги покупать обеды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такая жалоба появилась в соцсетях. Предположительно ее автор - сестра одного из пожарных.

Мой братишка работает пожарным. Летом, как вы все знаете, были регулярные угрозы пожара. В связи с этим их на постоянной основе командировали в Шалдай. Они неоднократно участвовали в ликвидации пожара в Шалдайском лесном хозяйстве. Им должны были оплачивать командировочные, суточные или хотя бы премии, но ничего не оплатили. Кто вообще за этим следит? Им ничего не выплатили! Они на свои деньги покупали еду. Им давали сухие пайки, но их невозможно есть, там просто ужасная еда», - пишет автор жалобы.

Девушка возмущена, что у огнеборцев тоже есть семьи, кредиты и ипотеки, при этом они несут дополнительные расходы из-за командировок.

В ДЧС обвинения назвали беспочвенными. В ведомстве сообщили, что из-за высокой опасности пожаров их сотрудники действительно работали «вахтовым методом». На 2,5 месяца был организован пожарный пост, огнеборцы жили в гостевом доме в лесном массиве, сменяя друг друга каждые 10 дней. Каждый раз отправлять на пожары людей и технику из города посчитали нецелесообразным из-за большого расстояния – 165 километров.

Со слов начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, генерал-майора Жасулана Джумашева, находясь в командировке, пожарные получали хорошие пайки, а на пожарах для них организовали горячее питание местные акиматы.

Жасулан Джумашев также сообщил, что личность автора обращения не выяснили, хотя работников опрашивали. Он даже предположил, что пожаловаться мог кто-то из сотрудников, уволенных за неподобающее поведение.

Премиями наши сотрудники поощрялись два раза. Все, кто в тушении разных пожаров участвовал. Кто-то меньше, кто-то больше. Сначала по 30 тысяч тенге выплатили премии, потом из сэкономленных средств – еще по 50 тысяч тенге тем, кто участвовал в тушении пожара в Первомайском лесничестве», - заявил Жасулан Джумашев.

Однако командировочные пожарные действительно еще не получили. Их им выплатят в октябре вместе с зарплатой. В конце декабря пожарным, работавшим вахтовым методом, пообещали выплатить еще одну премию.

Возмещение суточных расходов будет производиться в октябре. Так как пожароопасный период закрылся только 15 сентября. Эта командировка изначально была не запланирована. На запланированные командировки в государственных службах деньги всегда закладывают, если она не запланирована, изыскиваются бюджетные средства. Мы ждали завершения пожароопасного сезона, чтобы точно высчитать суммы, потому что не знали, сколько это все продлится. Сейчас люди вернулись, мы определяем средства, в октябре они будут выплачены. Это примерно 3 миллиона тенге на всех сотрудников, которые выезжали», - уточнил полковник гражданской защиты, и.о. начальника службы пожаротушения и аварийно- спасательных работ ДЧС Павлодарской области Думан Кыдырмоллаев.

Этим летом крупные лесные пожары произошли в Щербактинском районе и районе Аккулы Павлодарской области. Причиной возгораний стали грозовые разряды. Работу огнеборцев осложняли аномальная жара и сильный ветер, из-за чего огонь распространялся быстрее.

Дольше других не могли потушить крупный лесной пожар на территории резервата «Ертiс орманы». Из-за шквального ветра огонь начал быстро распространяться. В тушении участвовали более 300 человек, на помощь павлодарским пожарным пришли коллеги из других регионов Казахстана, для тушении задействовали вертолеты. В трех селах Щербактинского района готовились объявить режим ЧС, а ущерб от крупного пожара оценили в 73 миллиона тенге.