Кадровые перестановки в Казахстане: новые министерства, министры и другие назначения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 сентября 2023 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил со своим ежегодным Посланием народу Казахстана и анонсировал множество изменений в стране. О том, как изменился состав главных ведомств и что это даст по мнению экспертов, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Помощники Президента и другие назначения в Администрации Президента

Руслан Желдибай (1989 г.р.) был назначен помощником Президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям. Ранее он занимал должность Заместителя Руководителя Администрации Президента и пресс-секретаря Главы государства.

Помощником Президента РК по международным вопросам стал Ержан Казыхан (1964 г.р.). Ранее он занимал должность Заместителя Руководителя АП РК — Специального представителя Президента РК по международному сотрудничеству.

Ержан Жиенбаев (1981 г.р.) занял позицию помощника Президента РК по правовым вопросам. Ранее он занимал должность Заместителя Руководителя АП.

Асет Иргалиев (1986 г.р.) назначен помощником Президента РК по экономическим вопросам. Ранее он занимал должность председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Более подробно кадровым изменениям в Администрации Президента, можно ознакомиться здесь.

Гизат Нурдаулетов (1964 г.р.) получил должность Секретаря Совета безопасности РК. Заместителем секретаря Совета безопасности назначен Баймукашев Мурат (1967 г.р.).

Ернар Баспаев (1979 г.р.) стал Советником Президента РК.

Пост советника Советника президента занял и Канат Бозумбаев, наиболее известный, как экс-министр энергетики (2016-2019 годы).

Новые замы Премьера

Серик Жумангарин (1969 г.р.) назначен на должность заместителя Премьер-Министра. Ранее он возглавлял Министерство торговли и интеграции и одновременно был посту вице-Премьер-Министра. На должность нового Министра торговли был назначен Арман Шаккалиев (1977 г.р.).

Также на должность заместителя Премьер-Министра была назначена Тамара Дуйсенова (1965 г.р.). Ранее Тамара Дуйсенова была Министром труда и социальной защиты. Она много лет проработала на этом посту и в этом ведомстве. Также занимала пост Министра здравоохранения с 2014 по 2017 годы.

На пост Министра труда и социальной защиты населения была назначена Светалана Жакупова (1968 г.р.). Она занимала пост вице-министра этого ведомства в 2013-2014-ых годах и с 2017-ого по 2019-й год.

Новые руководители в Нацбанке, Казатомпроме и Национальном онкоцентре

На пост нового главы Нацбанка был назначен Тимур Сулейменов (1978 г.р.). Кандидатуру Тимура Сулейменова на пост главы Нацбанка РК предложили в Сенате.

Галымжан Пирматов (1972 г.р.) освобожден от должности председателя Национального банка Республики Казахстан. Президент поблагодарил его за работу.

Сразу после этого Глава государства принял нового главу Нацбанка и поставил ряд важных задач по снижению инфляции, развитию финансовых технологий и инноваций, полноценному запуску национальной платежной системы уже в следующем году.

В АО «НАК» Казатомпром» Султан Темирбаев получил должность генерального директора по экономике и финансам. Ранее он почти три года был заместителем генерального директора по экономике и финансам в ТОО «СП» Инкай», совместном предприятии «Казатомпрома» и корпорации «Cameco».

ТОО «Национальный научный онкологический центр» возглавил Санжар Шалекенов (1982 г.р.). С марта по август 2023 года исполнял обязанности председателя правления ТОО «Национальный научный онкологический центр».

Пять новых министерств

Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому в государстве созданы пять новых министерств:

- Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;

- Министерство транспорта Республики Казахстан;

- Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;

- Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

- Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

Министерство экологии и природных ресурсов реорганизовано путем выделения из него Министерства водных ресурсов и ирригации. Министерство индустрии и инфраструктурного развития разделено на Министерство транспорта и Министерство промышленности. Министерство информации и общественного развития РК преобразовано в Министерство культуры и информации РК. А Министерство культуры и спорта РК преобразовано в Министерство туризма и спорта РК.

Новые министры

Главой нового Министерства водных ресурсов и ирригации указом Президента был назначен Нуржан Нуржигитов (1967 г.р.). Ранее он занимал должность заместителя акима Жамбылской области. А новым Министром экологии и природных ресурсов стал Ерлан Нысанбаев (1961 г.р.), который занимал должность вице-министра ведомства с июля 2019 года до мая 2021 года. А до этого более пяти лет пребывал на посту вице-министра сельского хозяйства (2014-2019 годы). Соответственно Зульфия Сулейменова была освобождена от должности Министра природных ресурсов.

Вновь созданное Министерство транспорта возглавил Марат Карабаев (1987 г.р.). До этого он занимал должность Министра индустрии и инфраструктурного развития.

Реорганизованное Министерство туризма и спорта возглавил Ермек Маржикпаев (1969 г.р.). До этого он был на посту акима Акмолинской области.

Главой нового Министерства культуры и информации назначена Аида Балаева (1974 г.р.). Ранее она занимала должность заместителя руководителя Администрации президента (АП).

Министром нового Министерства промышленности и строительства стал Канат Шарлапаев (1981 г.р.). Ранее он занимал должность Председателя правления, члена Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Среди прочих его должностей: Председатель Совета директоров АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» и Председатель Совета директоров АО «Фонд развития промышленности».

Другие назначения в Правительстве и в регионах

Новым Министром внутренних дел стал Ержан Саденов (1968 г.р.). Ранее он был заместителем Министра МВД. Подробнее о новом Министре внутренних дел можно почитать здесь. Соответственно Марат Ахметжанов (1964 г.р.) был освобожден от этой должности и назначен акимом Акмолинской области.

В Министерстве сельского хозяйства также появился новый глава ведомства. Им стал Айдарбек Сапаров (1966 г.р.), который занимал позицию первого вице-министра минсельхоза с 2019-го по 2022 год. Далее был назначен на пост акима Северо-Казахстанской области (СКО) с 1 декабря 2022 года.

Занимавший пост главы МСХ Ербол Карашукеев (1976 г.р.) был освобожден от должности и назначен акимом Жамбылской области.

Также был назначен новый председатель Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования (МНВО). Им стала Гульзат Кобенова (1978 г.р.). С 2010-го года она работала на различных руководящих должностях Министерства образования и науки РК. Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования возглавил Адлет Тойбаев (1982 г.р.).

Новым акимом Шымкента стал Габит Сыздыкбеков (1989 г.р.). С сентября 2019 г. по 14 июля 2021 года он являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия.

Жители СКО пока еще ожидают нового главу главу области.

Мнения экспертов

По мнению экспертов, большая часть новых назначений в Правительстве страны показывает тренд на его укрепление профессионалами. Таким мнением поделился казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

«58-летний аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев возглавил новое Министерство туризма и спорта. До сегодняшнего дня он был старейшим по стажу акимом области. Хороший и адекватный практик. Пока большая часть назначений в Правительстве показывает тренд на его укрепление профессионалами», — отметил политолог в своем Telegram-канале.

Он добавил, что новым министром труда и социальной защиты населения стала 55-летняя Светлана Жакупова, которая ранее в этом году была назначена на пост уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте.

По его мнению, Серик Жумангарин и Тамара Дуйсенова стали освобожденными вице-премьерами, чтобы сосредоточиться на координации работы растущего числа министерств.

А прежний заместитель руководителя Администрации Президента, опытный практик и политический тяжеловес Аида Балаева возглавила новое Министерство культуры и информации - главное идеологическое ведомство Правительства. По мнению эксперта, это назначение показало, что Президент решил перевести практическую работу в Правительство.

«Так что новое назначение Аиды Балаевой – это не понижение, а фактически просто смена названия должности», — добавил политолог.

Данияр Ашимбаев отметил, что прежний глава МИИР Марат Карабаев возглавил новое Министерство транспорта. А 43-летний Арман Шаккалиев, прежний первый зам, был повышен до министра торговли и интеграции. До этого он возглавлял Комитет технического регулирования и метрологии, был членом коллегии ЕЭК.

Политолог высказал свое мнение и по поводу назначения нового главы МВД.

«Новым главой МВД стал 58-летний уроженец ВКО Ержан Саденов, который прошел путь от опера до начальника УВД Усть-Каменогорска. Был первым замом ДВД Мангистауской области, возглавил Департамент внутренних дел на транспорте, полицию Акмолинской области и столицы. Последние полтора года был замминистра», — отметил эксперт.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений новому министру внутренних дел, среди которых: продолжение развития сервисной модели и улучшение взаимодействия с населением, коррекция система защиты прав несовершеннолетних.

В целом, по мнению экспертов, послужные списки и опыт новых назначенцев свидетельствую о запросе общества на сильных управленцев и практиков.

Что касается образования новых ведомств, то, по мнению спикеров — это своевременно решение, отвечающее актуальным запросам и вызовам текущих условий. Например, по территории Казахстана проходит много железнодорожных и автомобильных дорог. В текущих геополитических условиях многие страны, такие как Китай, Европейские и другие страны, в том числе и Казахстан, ищут альтернативные пути доставки своих грузов. Поэтому создание отдельного министерства транспорта будет способствовать росту экономики страны.

А, по мнению геоэколога, экс-депутата Мажилиса Парламента седьмого созыва Айжан Скаковой, очень разрозненными были в предыдущем гос управлении функции по воде.

«По сути, несколько министерств занимались вопросами воды. Однако, согласно текущим реалиям, когда Центральной Азии и Казахстану, в частности, грозит дефицит воды, вопрос управления водными ресурсами становится очень актуальным. Нужно отметить, что начиная с 2019 года, в мировых рейтингах по эффективности управления водными ресурсами, Казахстан находится на предпоследних местах. Это, конечно, связано с тем, что страна расположена в континентальной части без выхода к морю и почти 40-50% водных ресурсов Казахстан получает от соседних стран. Поэтому, учитывая угрозу дефицита в регионе, водным вопросом нужно заниматься серьезно, относясь к нему, как к стратегическому ресурсу», — отметила Айжан Скакова в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

Кроме того, помимо зависимости от соседей, в мире происходят глобальные изменения климата и не все страны к этому готовы. Однако, по ее словам, почти все наши соседние страны имеют водные министерства.

«Казахстану, как водозависимой стране с большими проблемами, необходимо уделить этому вопросу отдельное внимание. В Советское время такое ведомство существовало и успешно функционировало», — подчеркнула геоэколог.

По ее словам, с точки зрения финансовой нагрузки и госуправления, проблем не должно быть, поскольку в структуре госуправления эти структурные подразделения уже существуют. И, по всей видимости, это министерство будет создаваться на базе Комитета водных ресурсов и бассейновых инспекций, которые уже существуют.

«Плюс проблемами воды на местах занимаются местные исполнительные органы — акиматы. И сейчас, я думаю, целесообразно отдать больше контроля и делать акцент именно на бассейновых инспекциях потому, что очень многое они могут решать на местах. Фокус нужно сделать на системе интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР), которое уже заложена у нас в законодательстве, но теперь будет более усилена», — заключила Айжан Скакова.

Эксперт ожидает, что до нового года в стране будет принят новый, современный, отвечающий текущим реалиям водный кодекс, где будет отражена более практическая реализация ИУВР на основе международного опыта.

В целом, по мнению экспертов, создание новых ведомств и последующие за этим кадровые назначения отвечают текущим вызовам, которые стоят перед страной и регионом в целом.