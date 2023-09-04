Айдарбек Сапаров назначен министром сельского хозяйства РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал Указ о назначении Айдарбека Сапарова министром сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить Сапарова Айдарбека Сейпелловича министром сельского хозяйства Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», - говорится в тексте документа.

Ербол Карашукеев, возглавлявший до этого Минсельхоз, Указом Президента РК освобожден от должности министра сельского хозяйства.

Айдарбек Сапаров родился 12 июня 1966 года в Северо-Казахстанской области. Окончил Омский сельскохозяйственный институт, Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева по специальности зооинженер, бакалавр государственного управления. Награжден орденами «Кұрмет», «Парасат», и юбилейной медалью «Астана 10 лет» .

Карьера

08.1984 - 10.1984 - бухгалтер совхоза, Северо-Казахстанская область.

09.1992 - 10.1995 - зоотехник–реализатор, коммерческий директор КТ им. Калинина.

10.1995 - 09.2003 - директор, генеральный директор ТОО «Ногайбай».

09.2003 - 02.2005 - заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО «Продкорпорация».

02.2005 - 03.2006 - первый заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО «Продкорпорация».

03.2006 - 09.2006 - начальник областной территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области.

09.2006 - 11.2008 - аким района Шал акына Северо-Казахстанской области.

11.2008 - 04.2010 - аким района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

04.2010 - 09.2011 - заместитель акима Северо-Казахстанской области по сельскому хозяйству.

09.2011 - 03.2019 - первый заместитель акима Северо-Казахстанской области.

03.2019 - 11.2022 -первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 1 декабря 2022 года по настоящее время — аким Северо-Казахстанской области.