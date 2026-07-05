Звуки домбры два дня звучали по всему Шымкенту

Два дня Шымкент был наполнен чарующими звуками кюев. Такова особенность домбры — голоса нации. Именно поэтому Национальный день домбры в этом году в Шымкенте прошел в совершенно новом формате, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

Культурные мероприятия не ограничились традиционными концертами, а превратились в масштабный проект, охвативший общественные пространства и места массового пребывания людей. В рамках праздничной акции под названием «Домбра — голос нации, Конституция — опора государства» священная казахская домбра зазвучала сразу в четырех воротах мегаполиса — в аэропорту, на железнодорожном вокзале, автовокзалах, в общественном транспорте и на автобусных остановках. Звуки кюев наполнили также крупнейшие торгово-развлекательные центры города.

Фото: акимат Шымкента

Гостей, прибывающих в Шымкент, в международном аэропорту и на железнодорожном вокзале встречали мелодии домбры. Национальная музыка подарила особые эмоции как пассажирам, отправляющимся в путь, так и тем, кто впервые приехал в город. Аналогичная культурная акция прошла и на остановках «Гульжан» и «Терискей», где жители, ожидавшие общественный транспорт, неожиданно стали зрителями импровизированного концерта.

Фото: акимат Шымкента

На этом праздничная атмосфера не закончилась. Посетителей торговых центров Shymkent Plaza, Mega Planet и Shymkent City Mall также встречали народные песни и чарующие звуки казахской домбры. Общественные пространства, где ежедневно кипит городская жизнь, на один день превратились в площадки национального искусства, вызвав большой интерес у горожан.

По словам организаторов, главная цель проекта «Домбра — голос нации, Конституция — опора государства» — популяризация национального искусства, пропаганда традиционных ценностей и укрепление уважения к государственным символам и Конституции страны. Парад домбристов, прошедший в общественных местах, не только подарил жителям и гостям города праздничное настроение, но и наглядно продемонстрировал жизненную силу национальной культуры.

Фото: акимат Шымкента

Основные мероприятия, посвященные Национальному дню домбры, стартовали на территории этноаула историко-культурного комплекса «Шымқала». Здесь были организованы книжные и ремесленные выставки, представлены работы мастеров по изготовлению национальных музыкальных инструментов. Посетители смогли ближе познакомиться с традиционным казахским ремеслом и своими глазами увидеть процесс создания домбры.

Особый интерес вызвали мастер-классы известных мастеров Дастана Шаменова, Нурперзента Усенова, Нурлыбека Шакенулы и Ержана Шакенулы. По словам мастеров, посвятивших изготовлению национального инструмента более тридцати лет, в последние годы спрос на домбру значительно вырос. Это свидетельствует о возрастающем интересе общества к национальному искусству.

Одним из самых ярких моментов праздника стало одновременное исполнение кюев более чем сотней воспитанников городских кружков игры на домбре. Народные произведения в исполнении юных музыкантов были тепло встречены зрителями.

Национальное искусство не знает границ. Ярким подтверждением этому стала 23-летняя София Рова, приехавшая в Шымкент из Швеции. Уже пять лет она самостоятельно осваивает игру на домбре через интернет и специально приехала в Казахстан благодаря своему увлечению казахским кюевым искусством. По ее словам, главная цель поездки — глубже изучить историю домбры и совершенствовать свое исполнительское мастерство.

Праздничную программу в этноауле продолжил фольклорный ансамбль «Каратау» концертной организации «Шымкент концерт». Народные кюи, традиционные песни и терме, исполненные под открытым небом, придали празднику особую атмосферу и подчеркнули богатство национальной культуры.

Вечером праздничные мероприятия продолжились в амфитеатре парка Shymcity. На концертной площадке, собравшей тысячи зрителей, национальная музыка гармонично сочеталась с современным сценическим оформлением, а благородное звучание домбры придало вечернему Шымкенту особый колорит.

С 2018 года Национальный день домбры ежегодно отмечается в первое воскресенье июля и сегодня по праву считается одним из важнейших духовных праздников страны. Праздничная акция, организованная в этом году в Шымкенте, показала, что национальное искусство может выходить за пределы концертных сцен и становиться неотъемлемой частью повседневной жизни общества.

Домбра — это не просто музыкальный инструмент. Это священное наследие, сохранившее голос, дух и историческую память казахского народа. Подобные культурные проекты, направленные на популяризацию национального искусства, способствуют укреплению национальной идентичности и духовного единства общества. Праздничные мероприятия, объединившие национальные традиции и государственные ценности, стали ярким подтверждением этого.