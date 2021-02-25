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    11:30, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Звук сирен услышат сегодня алматинцы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 25 февраля в 12:55 зазвучат сирены. ДЧС города проводит плановую техническую проверку готовности системы оповещения населения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, а также автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.

    В этой связи, департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие и напоминает правила поведения при включении электросирены в случае возникновения ЧС:
    Если сигнал застал вас дома: включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники; прослушайте экстренное сообщение; действуйте в соответствии с переданным сообщением.
    Если сигнал застал вас на улице: прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения; действуйте в соответствии с переданным сообщением.

    Теги:
    МЧС Общество Безопасность Алматы
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