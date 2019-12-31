Звезды экрана и культовые политики. Кого из знаменитостей не стало в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Этот год унес жизни многих людей, которые были знаковыми фигурами для казахстанцев и всего мира. Среди них музыканты, политики, актеры. Кого мир потерял в 2019 году, вспоминает МИА «Казинформ».





3 февраля в Нур-Султане скончался Амир Ахетов - директор больницы медицинского центра управления делами Президента РК. Амир Амантаевич более 10 лет проработал в системе управления. В разные годы он руководил санаториями «Алматы» и «Окжетпес», Центральной клинической больницей, больницей медицинского центра. Доктор медицинских наук, почетный член Национальной академии наук РК, профессор Российской академии естественных наук, в составе группы ученых в 2017 году он стал лауреатом Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби за разработки в области долголетия.





12 февраля в Алматы скончался самый знаменитый ветеран Афганской войны, командир 177-го отряда специального назначения, легенда Вооруженных сил Казахстана, полковник в отставке Борис Керимбаев. О смерти легендарного Кара майора стало известно утром 12 февраля. Кара майор (прозвище из-за очень смуглой кожи) или, как его еще звали, Грозный майор, заставил пойти на перемирие самого влиятельного полевого командира моджахедов Ахмада Шаха Масуда (позже был министром обороны Афганистана). За Масудом закрепилось прозвище Панджшерский Лев, а Керимбаева называли королем Панджшера. «Главное качество командира — умение сохранить жизни солдат, которые ему доверены», - всегда говорил Кара майор.





19 февраля мир потрясла новость о кончине бессменного модельера модных домов Chanel и Fendi Карла Лагерфельда. Лагерфельд также основал собственный одноименный бренд одежды Karl Lagerfeld и создавал коллекции для Chloe. В январе 2019-го модельер впервые не вышел в финале показа Chanel и остался за кулисами в инвалидном кресле, а спустя месяц был госпитализирован и умер от рака поджелудочной железы. Карл Лагерфельд прожил 85 лет и внес огромный вклад в мир моды. «Красота не требует жертв. Красота требует денег», - считал Лагерфельд.

9 марта не стало легендарного советского актера и художественного руководителя Театрального института имени Щукина Владимира Этуша. Владимир Абрамович прожил долгую жизнь и ушел на 97-м году от остановки сердца. Артист служил в театре имени Евгения Вахтангова с 1945 года, воплотил на экране более 80 киноролей. Антон Семенович Шпак, товарищ Саахов, Карабас-Барабас останутся в памяти не одного поколения зрителей. «Саахов — это уже легенда, все разговаривают со мной моим же текстом: «Шляпу сними, садись», - вспоминал актер.





13 февраля ушел из жизни известный журналист, писатель, заслуженный деятель Казахстана Абильфаиз Идрисов. Ему было 89 лет. Абильфаиз Идрисович - отец чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Великобритании, Исландии и Ирландии по совместительству, бывшего главы МИД РК Ерлана Идрисова. Идрисов Абильфаиз Идрисович – автор литературно-художественных произведений, кандидат исторических наук, профессор, заслуженный деятель культуры.

4 апреля в возрасте 88 лет скончался известный режиссер Георгий Данелия. Известно, что в феврале 2019 года Георгий Николаевич оказался в больнице с пневмонией. Состояние режиссера было настолько серьезным, что медикам пришлось применить метод «искусственной комы». Есть интересный анекдот о том, как Георгий Данелия придумал новый жанр в советском кинематографе. Когда он принес в Госкино готовый фильм «Я шагаю по Москве» — его забраковали со словами: «Непонятно, о чем фильм».

— Это комедия, — ответил Данелия.

— А почему не смешно?

— Потому что это лирическая комедия… — Тогда так и напишите, что лирическая!

Так в советском кино возник новый жанр. А позже в титрах к фильму «Джентльмены удачи» сценарист Георгий Данелия написал: «Нелирическая комедия».





16 апреля на 71-м году жизни скончался известный музыковед, исследователь искусства, ученый Жаркын Шакарим. В 1974 году в Ленинграде Жаркын обнаружил фонографический валик с записями 9 кюев в исполнении академика Ахмета Жубанова и в 2007 году привез этот валик в Алматы. Автор восьми книг «Әміре», «Ән жұлдызы» «Звезда песни», «Амре Кашаубаев» на русском языке, «Малайсары биден Шәмілге дейін» «От Малайсары би до Шамиля», «Ән асқары» «Вершина песни», «Нұрғиса Тілендиев» совместно с Даригой Тлендиевой, «Әміре Қашаубайұлы», «Көне дүние күмбірі» («Мелодии древности»), Жаркын Шакарим - исполнитель и кюйши, человек, воссоздавший древний казахский музыкальный инструмент - трехструнную домбру и шертер.





26 сентября на 87-м году жизни умер бывший президент Франции Жак Ширак. Он занимал этот пост два срока подряд, с 1995 по 2007 год. Это второй по продолжительности президентский срок в новейшей истории Франции. Кроме того, он «долгожитель» на посту мэра Парижа. Французского политика считают неоднозначной личностью. В декабре 2011 года Жак Ширак был признан виновным в создании фиктивных рабочих мест в городской администрации, когда он был мэром Парижа. Суд приговорил экс-президента к двум годам лишения свободы условно. Ширак проводил самостоятельную политику. В 2003 году при нем Франция не поддержала военную операцию НАТО в Ираке.

28 сентября на 85-м году жизни скончался художественный руководитель и главный режиссер театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров. Причиной смерти Марка Анатольевича стала двусторонняя пневмония. За 56-летнюю режиссерскую карьеру Марк Захаров поставил 49 спектаклей, из них 38 в Ленкоме. Марк Захаров также снял такие фильмы, как «12 стульев» с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым, «Обыкновенное чудо», «Формула любви» и «Тот самый Мюнхгаузен».





11 октября ушел из жизни легендарный космонавт Алексей Леонов. Последние годы Алексей Архипович болел диабетом и перенес операцию, после чего постоянно находился в госпиталях. Алексей Леонов - дважды Герой Советского союза, первый человек в мире, вышедший в открытый космос. В июле 1975 года был командиром «Союза-19», совершившего историческую стыковку с «Аполлоном». Коллеги вспоминали такой случай. Во время совместного обеда на борту «Союза» советский командир предложил американцам тубы с надписью «Московская водка». На самом деле в них находился борщ, но шутка была растиражирована прессой и так понравилась американцам, что бизнесмен Арманд Хаммер, импортировавший в США «Столичную», попросил заменить ее на «Московскую».





5 ноября в возрасте 80 лет ушла из жизни советская и казахстанская актриса театра и кино Раиса Мухамедиярова. Раиса Мажитовна играла в таких фильмах, как «Песня зовет», «И в шутку, и всерьез», «У подножья Найзатас», «Однажды и на всю жизнь», «Человек-олень». Юным зрителям она известна в роли строгой учительницы в культовой картине «Меня зовут Кожа» Абдуллы Карсакбаева. Раиса Мухамедиярова была женой классика казахской литературы Габита Мусрепова.





3 декабря на 83-м году жизни скончался легендарный тренер футбольного клуба «Кайрат» Леонид Остроушко. Он был ярким представителем народной команды и как футболист во время игровой карьеры, и как наставник. За шесть сезонов Остроушко отыграл в высшей лиге, он провел 200 матчей и забил 8 мячей. В 7 сезонах, проведенных в первой лиге, Остроушко отличился 55 раз. При этом в 1957 году, играя в полузащите, он стал лучшим бомбардиром этого клуба. Леонид Константинович много лет тренировал «Кайрат». Именно при Остроушко «Кайрат» в 1986 году добился наивысшего достижения в первенствах СССР - 6-е место Высшей лиги СССР. В 1988-м при нем алматинские футболисты завоевали Кубок федераций Советского Союза. В 2003 году «Кайрат» под руководством Леонида Константиновича стал пятикратным обладателем Кубка Казахстана.





10 декабря ушел из жизни «бессменный» мэр Москвы Юрий Лужков. После проведенной операции на сердце Лужков не смог выйти из состояния наркоза. Юрию Михайловичу было 83 года. Лужков руководил столицей и крупнейшим городом России 18 лет, а с учетом работы премьером городского правительства при мэре Гаврииле Попове - все 20 лет. Более противоречивого градоначальника в Москве за всю ее историю, пожалуй, не было. Почти все его качества и дела вызывали диаметрально противоположные оценки.



