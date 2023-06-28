Звезду Голливуда Кевина Спейси будут судить по обвинению в сексуальном насилии

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В среду в королевском суде Саутуорка в Лондоне начинается суд над голливудским актером Кевином Спейси по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин. Процесс продлится четыре недели. Планируется, что Спейси будет лично присутствовать на каждом слушании. Его обвиняют по 12 эпизодам различной степени тяжести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

К началу первого заседания голливудский актер прибыл без опоздания в окружении своих адвокатов.

Председательствовать на процессе будет судья Марк Уолл. Защитник актера – Патрик Гиббс, адвокаты стороны обвинения – Кристин Эгнью и Шон Ричи.

Это не первое громкое дело, которое будет слушаться в районом суде Саутуорк. В апреле 2022 года здесь же за сокрытие активов был приговорен к 2,5 годам тюрьмы звезда тенниса Борис Беккер, а в июле 2014-го почти шесть лет получил по обвинению в педофилии британские телеведущий и портретист королевы Елизаветы II Рольф Харрис.

Суть обвинений

Обвинение против Кевина Спейси строится на 12 эпизодах сексуальных домогательств, непристойного поведения сексуального характера и сексуального насилия. Все эпизоды, согласно материалам дела, произошли в период с 2001 по 2013 год.

В мае прошлого года Королевская прокуратура Великобритании санкционировала рассмотрение пяти эпизодов обвинения, а в ноябре 2022-го – оставшихся семи.

Официальная процедура рассмотрения была отложена, так как актер находился за пределами Британии.

Большая часть эпизодов, по версии обвинения, произошла в Лондоне. Одна жалоба была подана в связи с инцидентом, произошедшим в 2013 году в графстве Глостершир.

Всем предполагаемым жертвам сейчас от 30 до 40 лет. Это значит, что на момент самого давнего рассматриваемого эпизода, кто-то из них мог быть еще несовершеннолетним.

Актер не признает себя виновным ни по одному пункту.

Конец карьеры