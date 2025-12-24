Звезды, герои и премьеры: подводим итоги под музыку и конфетти

Только зрители телеканала Jibek Joly увидят в этот день закулисье подготовки новогоднего поздравления Главы государства. А также планируются прямые включения с набережной реки Есиль и праздничные репортажи.

Праздничная ночь на Jibek Joly объединит яркие концерты, ретрокино, поздравления звезд и живые истории простых казахстанцев — все то, что делает Новый год особенным для каждой семьи.

Главным событием последнего дня уходящего года станет вручение специальной премии «Жақсы адам‑2025», которой будут отмечены казахстанцы, внесшие значимый вклад в развитие страны: специалисты и рабочие, смелые граждане, совершившие подвиги, и люди с большим сердцем, чьи добрые дела стали примером для общества. В церемонии примут участие государственные и общественные деятели, известные личности и звезды искусства.

Фото: Jibek Joly

Праздничный концерт «Жаңа жыл — жаңа шабыт», снятый в рамках проекта «Кеш емес», — один из главных аккордов новогодней программы. На сцене выступят казахстанские артисты и участницы проекта, исполнив популярные хиты, новые композиции и народные песни. «Кеш Емес» — уникальный проект телеканала, который поддерживает женщин, стремящихся раскрыть свой творческий потенциал вне зависимости от профессии и социального положения.

31 декабря гостями новогоднего выпуска самого легендарного казахстанского шоу – «Жаңа түнгі студия» с Нурланом Коянбаевым будут хедлайнеры этого года – игроки футбольного клуба «Кайрат». Темирлан Анарбеков – лучший вратарь Лиги Чемпионов 2025 года. В проекте также принимает участие певица Yenlik, альбом которой возглавил чарты Apple Music в этом году. Также в числе гостей популярный видеограф Дастан Мухамедрахым, видео которого опубликовал официальный аккаунт Instagram (698 млн подписчиков). Хедлайнерами программы выступят Zengir, Рахат и Дильмухамет, Назарбек, Yenlik и ALEM.

Фото: Jibek Joly

В новогоднем выпуске программы «Бүгін.live» подведут итоги 2025 года: достижения Казахстана, новые законы, значимые мероприятия и инвестиции в экономику.

Телеканал Jibek Joly своим зрителям покажет новогодний гала-концерт международного проекта Silk Way Star. В нем примут участие казахстанские и зарубежные молодые исполнители. На сцене выступят самые известные артисты: южнокорейский певец Шин Мин Чоль, который исполнит легендарный саундтрек «Paradise» из дорамы F4, а также Язмин Азиз из Малайзии, Саро Геворгян из Армении и Гульжигит Калыков из Кыргызстана.

Напомним, Silk Way Star – первый азиатский музыкальный мегапроект, где участвовали исполнители из 12 стран. Победительницей музыкального шоу стала Мишель Джозеф, представлявшая Монголию.

Праздничную программу подготовили и другие республиканские телеканалы. «Qazaqstan» представит главную новинку сезона — шоу‑концерт «Жақсылықпен кел, жаңа жыл!». Его особенность — параллельный сюжет: песни будут сопровождаться видеочастью о происхождении, а артисты предстанут в новых ролях и характерах. В программе прозвучат лучшие хиты года, юмористические номера от комиков и неожиданные постановки, ведущими станут Дархан Рахимжан, Назерке Нуртас и другие.

«Astana TV» порадует премьерой музыкально‑комедийного шоу «Жаңа жылға — жаңа арман», которое объединит концерт, мини‑фильм, реалити и театральные постановки. Зрителей ждут 40 музыкальных номеров, возвращение любимых артистов и трогательные моменты: сварщик и полицейский впервые выйдут на большую сцену, чтобы исполнить песни для своих близких. Атмосферу дополнят хор и оркестр Театра оперы и балета имени Абая.

«7 канал» подготовил программу «Жаңа жылға — жаңа құрметпен», центральная идея которой — уважение к труду и профессиям, формирующим лицо страны. Эфир объединит хиты года, ретропесни, дуэты разных поколений, юмористические мини‑скетчи и вдохновляющие истории о спортивных рекордах, культурных премьерах и общественных инициативах. Ведущая Динара Сатжан встретит в студии любимых артистов, известных спортсменов и главных героев года.

«Хабар» встретит зрителей масштабным концертом с участием 45 популярных исполнителей, где прозвучат известные композиции и новые номера. Лейтмотив программы — ключевые события уходящего и наступающего года: юбилеи Конституции и агентства «Хабар», 180‑летие Абая, 100‑летие Нургисы Тлендиева, участие Казахстана в EXPO‑2025 и развитие внутреннего туризма. Праздничное шоу предварит традиционная юмористическая премия «Қызық премия», которая в лёгкой форме подведёт итоги медиапространства и отметит не только артистов, но и обычных людей, ставших героями года.

МТРК «МИР» наполнит эфир последнего дня года позитивными репортажами о решении проблемы трехсменного обучения в школах Астаны, росте числа ЭКО‑процедур и успехах экспорта. В культурной части зрителей ждёт традиционный балет «Щелкунчик», сюжеты о зимних тренировках марафонцев, популярности зоогостиниц и отдыхе в горах. Важным анонсом станет объявление 2026 года Годом образования и научных исследований, а также расширение бесплатной диагностики для всех граждан. Перед боем курантов праздничное настроение создаст музыкальное шоу «Дискотека Авария».

«Первый канал Евразия» представит программу «Қош келдің, 2026! Добро пожаловать, 2026!», которая начнется за 2,5 часа до полуночи и объединит три праздничные локации — концертный зал и две «гостиные» звезд. В роли хозяек выступят Нагима Ескалиева и Женис Искакова, а артисты поделятся новогодними историями и подведут итоги года. Формат шоу подчеркнет ценность семейных традиций, а музыкальные номера будут сопровождаться танцевальными постановками и ярким световым оформлением. Среди гостей — победитель международных конкурсов Ерназар Жубан, модельер Аида Кауменова, шоумен Тимур Балымбетов и народные артистки Казахстана.