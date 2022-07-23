23 Июля 2022 11:14

Звезда на распутье – за кого будет играть Криштиану Роналду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Один из самых звездных и титулованных футболистов на планете – португалец Криштиану Роналду на закате карьеры вынужден искать себе новое пристанище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Переход в Манчестер Юнайтед на деле оказался далеко не таким радужным, каким он представлялся самому игроку и команде до его осуществления. В зарубежных СМИ фактически ежедневно публикуются слухи касательно перехода португальца в другие команды и его взаимоотношений с новым тренером Эриком Тен Хаагом. В прессе пишут, что Роналду не вписывается в игровые схемы голландского специалиста, а другие СМИ говорят о том, что Криштиану остается помочь команде в погоне за новыми титулами. А что же сам футболист?

Комментарии игрока прессе также не вполне однозначны. Именитый форвард несколько раз объявлял о своем желании уйти, но пока решил остаться. Возможно, на желание португальца покинуть некогда любимую команду повлияло несколько факторов. Во-первых, именно в Манчестере в этом году произошла семейная драма футболиста – долгожданный ребенок родился мертвым, что психологически не могло не ударить по Криштиану. Наверняка, дом, в котором в настоящий момент проживает португалец, напоминает о трагедии. Во-вторых, нынешний сезон МЮ с Роналду на острие атаки оказался откровенно провальным, несмотря на то, что ничего не предвещало подобного развития событий.

Возвращение

Первое пришествие Криштиану в английский гранд состоялось в далеком 2003 году, когда команда входила в топ сильнейших европейских клубов, а сам португалец был зеленым юнцом, пусть и с незаурядными способностями. Тогда, пройдя все трудности становления и выиграв конкуренцию у ведущих нападающих мира, Роналду сумел завоевать ряд трофеев, как на внутренней арене, так и в Лиге чемпионов, превратившись в настоящую звезду, за которой охотятся все клубы. Затем, находясь на пике своей формы, футболист сумел в острой конкуренции с Лионелем Месси выиграть еще больше командных и личных наград уже с мадридским «Реалом». После этого было Скудетто с итальянским Ювентусом и триумфальное возвращение в «Юнайтед», где фанаты видели в Роналду чуть ли не спасителя в кризисные времена. Поначалу получалось у португальца неплохо: он исправно забивал голы, принося идущей ни шатко ни валко команде победы и ничьи. Однако, со временем таковых становилось все меньше, а поражений все больше. На фоне отсутствия четкого игрового рисунка у МЮ стали четко вырисовываться как достоинства, так и недостатки игры Роналду. Когда игра шла, КриРо забивал. Когда что-то не получалось, команда терпела очень болезненные поражения, причем не только от прямых конкурентов, а от заведомых аутсайдеров. Становилось понятным, что наличие Криштиану в атаке невольно вынуждает других игроков играть только на него, в результате чего терялось разнообразие атакующих вариантов. А имеющиеся соперники эти моменты быстро изучили. Окончательно об уходе из команды звездного португальца заставила призадуматься личная трагедия, о которой уже упоминалось, и смена тренера. Кроме того, для честолюбивого нападающего немаловажным был тот факт, что команда в этом сезоне не попала в Лигу чемпионов. Пришедший в МЮ голландец Тен Хааг ясно дал понять, что не собирается строить игру вокруг португальца, каким бы звездным тот ни был. Тут и стала регулярно появляться информация об уходе главной звезды МЮ, которая менялась фактически ежедневно. Куда – вопрос остается открытым до сих пор. Предлагаем рассмотреть все варианты, которые публиковались в СМИ в этом году.

Лиссабонский Спортинг

Первым делом появилась информация о том, что Роналду возвращается в ту команду, в которой он начал играть в большой футбол – родной Спортинг из Лиссабона. Но сам футболист эту информацию почти тут же опроверг. Несмотря на это, фанаты португальского клуба продолжают верить в чудо и ждать своего кумира. Ведь, сами звезды зачастую склонны менять принятые ими ранее решения. Если все-таки такой вариант воплотится в жизнь, вполне можно будет говорить о закате клубной карьеры КриРо.

Пари-Сен-Жермен

Этот вариант может стать самым громким трансфером, если все-таки ему суждено осуществиться. Генеральный директор клуба в лице катарского бизнесмена Нассера Аль-Хелаифи в прошлом году сумел переманить одну звезду мега-уровня – Лионеля Месси. Перед началом нынешнего сезона бизнесмен заинтересовался ситуацией в Манчестер Юнайтед и начал переговоры с португальцем. Однако, как писали зарубежные СМИ, такому трансферу воспротивился Месси, пригрозив уйти из команды, поэтому в ПСЖ в самый последний момент предпочли отказаться от этой затеи. Официальная причина – новый тренер Кристоф Галтье уже разрабатывает тренерские схемы с Месси, Неймаром и Мбаппе в атаке. В запасе КриРо естественно сидеть не собирается. В случае, если вдруг руководство ПСЖ передумает и приобретет португальца, одновременно договорившись с Месси, атака у парижан будет очень и очень впечатляющая. По крайней мере, по именам.

Бавария

Другой слух активно «сватает» Роналду в мюнхенскую Баварию, которая буквально только что потеряла своего голеадора – Роберта Левандовски – тот подписал контракт с каталонской Барселоной. Логично, что немецкий клуб ищет замену своему центрфорварду, и Криштиану видится отличной альтернативой забивному поляку. Однако, в Германии ко всему привыкли подходить основательно, учитывая все факторы. И одним из таких факторов является преклонный по футбольным меркам возраст португальца, даже несмотря на его великолепную физическую форму. Потому, по крайней мере пока, руководство Баварии решило отказаться от затеи купить футболиста и поискать альтернативу Левандовски в командных взаимодействиях, которыми всегда славился клуб. Если же все-таки переговоры возобновятся и завершатся положительно, будет очень любопытно посмотреть на по-прежнему голодного до побед КриРо на острие атаки одного из самых грозных клубов Европы.

Лига MLS (США)

Большинство европейских футбольных звезд на закате карьеры перебирается в американскую лигу. Так, в свое время за океан перебирались Дэвид Бэкхэм, Себастьян Джовинко, Чичарито, Тьерри Анри и многие другие. Не исключено, что о таком варианте рано или поздно задумается и КриРо. Конечно, там совсем другой уровень и фактически перекрывается возможность претендовать на Золотой мяч, к чему Роналду явно привык за последние 10 лет. С другой стороны, в пользу такого варианта говорят финансовые возможности клубов, готовых принимать даже постаревших звезд, выплачивая им большую зарплату и выигрывая от рекламы за счет громких трансферов. Кроме того, опять-таки по слухам заокеанских СМИ, о переезде в Штаты подумывает и извечный конкурент Криштиану Лионель Месси.

Остаться в МЮ

Несмотря на активные поиски самого игрока, а также неоднозначную позицию руководства и главного тренера английского клуба, этот вариант пока остается наиболее вероятным. Да, команда уехала в предсезонное турне без него. Однако, Эрик Тен Хааг недавно заявил прессе о том, что рассчитывает на Роналду в новом сезоне. Пока что, за неимением других, этот вариант кажется наиболее вероятным. Если у Криштиану пойдет игра в обновленном МЮ с новым тренером и с более заточенной на атаку игрой, скорее всего португалец поменяет свое чемоданное настроение. Если нет – у него будет шанс подыскать себе команду в межсезонье.

Фото: sportsweek.org







