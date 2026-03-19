Звезда Instagram из Китая показала своим 2,8 млн подписчикам казахских коней и рестораны

Визит китайской блогерши Tao Tao состоялся 16–17 марта при поддержке Almaty Tourism Bureau, отмечают в акимате города. В рамках поездки китайская звезда ознакомилась с туристическим потенциалом мегаполиса и его аутентичной культурой.

— Программа визита включала посещение этнокомплекса Qazaq Riders, а также ресторанов Yurta и Pekin Duck, отражающих разнообразие гастрономической сцены города. На территории Qazaq Riders были отсняты видеоматериалы с участием блогера в казахской национальной одежде и с элементами конной культуры. В рамках этнокультурной программы были представлены традиционные активности, включая верховую езду, — говорят в акимате Алматы.

В Алматы Tao Tao активно делилась контентом в своих социальных сетях, показывая своим 2,8 млн подписчикам природные ландшафты и культурное разнообразие города. Публикации Tao Tao, специализирующейся на тематике лошадей, этнокультуры и lifestyle, традиционно собирают многомиллионные просмотры.

— Алматы укрепляет позиции как одно из наиболее привлекательных направлений для туристов из Китая. Визит блогера с многомиллионной аудиторией усиливает интерес к городу и способствует его продвижению на китайском рынке. По итогам девяти месяцев 2025 года Алматы посетили 102,1 тысяч гостей из Китая, что на 39,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — отметили в акимате Алматы.

Популярная китайская модель Тао Тао Айма ранее сняла серию видео о Мангистау, в которых показала живописные места региона. В новом видео Таотао предстала в национальной одежде на фоне белых скал урочища Бозжыра и горы Бокты с беркутом на руке. В урочище Торыш она прогуливалась среди каменных шаров вместе с породистой собакой тазы, а на побережье Каспийского моря — промчалась верхом на черном скакуне.

Ранее сообщалось, что популярный блогер из Китая стала амбассадором туризма Казахстана. В 2025 году Таотао был присвоен почетный статус «Посол туризма Казахстана». Она уже побывала в живописных локациях Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей.