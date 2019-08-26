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Звезда фильма «Такси»  прочитал стихотворение Абая

Автор:  
Айгерим Ансаганова
26 Августа 2019, 12:05
Звезда фильма «Такси»  прочитал стихотворение Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Звезда французского фильма «Такси» Сами Насери принял эстафету #Абай175, прочитав стихотворение казахского поэта, передает корреспондент «Казинформ».

«Привет, меня зовут Сами Насери. Я - французский актер. Я получил вызов от моего друга Мурагера. И передаю эстафету известному боксеру GGG», - сказал Сами Насери.

Актер отметил, что Мурагер Сауранбаев является советником посольства Казахстана во Франции.

Французский актер прочитал стихотворение «Сағаттың шықылдағы емес ермек» на французском языке. Видео с участием звезды фильма «Такси» опубликовано в паблике ztb_video в Instagram.

Напомним, 9-летняя ученица лицея Ләйлім-Шырақ прочитала отрывок из стихотворения великого казахского поэта Абая Кунанбаева и передала эстафету Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву

Франция   Общество   Абай  
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