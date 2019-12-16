Звезда Болливуда направила видеообращение казахстанцам

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Знаменитая болливудская актриса, сыгравшая главную роль в индийском фильме «Зита и Гита», Хема Малини поздравляет казахстанцев с Днем Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

Актриса в ближайшее время планирует приехать в Казахстан с концертной программой.

Фото: 2.bp.blogspot.com