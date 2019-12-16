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Звезда Болливуда направила видеообращение казахстанцам
16 Декабря 2019 11:00
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НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Знаменитая болливудская актриса, сыгравшая главную роль в индийском фильме «Зита и Гита», Хема Малини поздравляет казахстанцев с Днем Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.
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Актриса в ближайшее время планирует приехать в Казахстан с концертной программой.
Фото: 2.bp.blogspot.com
Ключевые слова: МИД РК, Культура, Индия, Видео, День Независимости ,
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