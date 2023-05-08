Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, присвоено звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» участнику Парада Победы Гапичу Ивану Степановичу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» Гапичу И.С.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За мужество и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, присвоить звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» участнику Парада Победы Гапичу Ивану Степановичу.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 5 мая 2023 года

№ 213

Иван Гапич - ветеран Великой Отечественной войны и труда.

Родился 2 февраля 1923 года в городе Акмолинске. Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Украины. Пройдя всю войну, участвовал в боевых операциях отряда, громившего фашистские гарнизоны и комендатуры, уничтожавшего склады с боеприпасами и продовольствием.





Награжден орденами Красной звезды и Славы ІІІ степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры», медалями «За безупречную службу» І, ІІ, ІІІ степени, орденом «Құрмет», орденом «Даңқ» ІІ степени. Почетный гражданин Западно-Казахстанской области. Участник парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.