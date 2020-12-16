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Звания досрочно получили полицейские СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
16 Декабря 2020, 17:48
Звания досрочно получили полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области поощрили более 70 человек. Среди них – полицейские, ветераны, волонтеры и главы крестьянских хозяйств региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в этом году полицейские впервые в истории страны стояли на передовой, охраняя не только безопасность, но и здоровье земляков. Большую помощь им оказывали волонтеры и общественность.

В числе поощренных волонтеры из разных отрядов: Светлана Левченко, Роман Шарыпов, Ксения Мокринская, ветеран органов внутренних дел Петр Аксенов. Награды вручил представителям молодежи, которые помогают в поисках без вести пропавших граждан.

За многолетнее сотрудничество, помощь в непогоду и в ситуациях, требующих человеческих ресурсов и техники наградили глав крестьянских хозяйств.

Специальные звания получили восемь офицеров и сержантов. Звание полковника полиции досрочно вручили начальнику управления информатизации и связи Алексею Дементьеву, подполковника полиции - начальнику процессингового центра Асету Матен.

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«Ежедневно заступая на службу, каждый полицейский вносит посильный вклад в сохранение стабильности в стране, нередко рискуя жизнью и здоровьем. Мужество и героизм полицейских всегда высоко оценивается руководством страны и заслуживает уважения граждан. Уверен, каждый сотрудник обязан в полной мере оправдывать доверие народа, безукоризненно неся службу, на благо нашей общей родины – Республики Казахстан», - сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

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Все праздничные дни стражи правопорядка проведут на усиленном варианте несения службы.

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