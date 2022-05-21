21 Мая 2022 09:05

Звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» присвоили деятелям культуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» ряду деятелей за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед страной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»:

Абаханову Искаиру Джардемовичу – певцу ансамбля «Дос-Мұқасан», город Алматы Абильмажиновой Бейбетгуль Магжановне – директору КГУ «Областная универсальная научная библиотека имени С. Муканова», Северо-Казахстанская область Адилову Кайратбеку Нурушевичу – артисту государственной хоровой капеллы имени Б. Байкадамова РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы Айткожановой Райхан – профессору РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы Алимбекову Жунису Нургазовичу – артисту КГКП «Жамбылский областной казахский драматический театр имени А. Токпанова» Байбусинову Нуржану Тлеубековичу – дирижеру симфонического оркестра РГКП «Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая», город Алматы Балагумарову Дастану Кайролаевичу – старшему преподавателю РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан Бапанову Алибаю Калтаевичу – профессору РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы Бахтыгерееву Бейбиту Салауатовичу – директору ГККП «Акмолинский областной русский драматический театр» Бокыбаеву Нурбакыту Абдыгалиевичу – директору РГКП «Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая», город Алматы Борецкому Олегу Михайловичу – доценту НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», город Алматы Варисову Нуралиму Мамутовичу – певцу народного фольклорного ансамбля «Нава» РГКП «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова», город Алматы Габбасовой Гульмире Надымовне – доценту РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова», город Алматы Галсанову Александру Валерьевичу – главному дирижеру симфонического оркестра ГККП «Ертіс концерт», Восточно-Казахстанская область Ганн Лидие Давыдовне – заведующему отделом РГКП «Республиканский немецкий драматический театр», город Алматы Дараеву Махмуту Мариповичу – артисту РГКП «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова», город Алматы Ермекбаеву Али Акбергеновичу – художественному руководителю камерного оркестра ГККП «Актюбинская областная филармония имени Г. Жубановой» Жармухамбетовой Мадине Кайрбековне – хормейстеру камерного хора ГККП «Павлодарская областная филармония имени И. Байзакова», город Павлодар Исенову Тасмухану Жаксыгалиевичу – заведующему отделом РГУ «Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени А. Жубанова», город Алматы Капалбекову Нагашибеку – главному научному сотруднику РГКП «Государственный музей «Центр сближения культур», город Алматы Каримову Негметулле Харрасовичу – профессору РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан Кобжановой Светлане Жумасултановне – заместителю директора РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева», город Алматы Койлышову Сериккулу Курманкуловичу – артисту фольклорно-этнографического академического оркестра имени Н. Тлендиева РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы Махан Құрманбай Жарқынбайұлы – руководителю отдела РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой», город Нур-Султан Мукажановой Кульжазире Жумадильевне – заведующему отделом РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева», город Алматы Муканову Аскару Тулеугалиевичу – артисту казахского государственного симфонического оркестра РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой», город Нур-Султан Мырзахан Әлімхан Мырзаханұлы – руководителю КГКП «Костанайский областной казахский театр драмы имени И. Омарова» Нұрхалық Серік Сақбайұлы – артисту ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой» Передеро Татьяне Владимировне – концертмейстеру академического симфонического оркестра имени Е. Рахмадиева КГКП «Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова» Сабиргалиевой Санжан Тулеуовне – артистке РГКП «Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы», город Алматы Сону Лаврентию Дядюновичу – режиссеру–постановщику АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы Сраилову Бахыту Бекмурзаулы – директору ГККП «Жетысайский драматический театр имени К. Жандарбекова», Туркестанская область Сыздыкову Дуйсенхану Ерехановичу – руководителю отдела РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы Сырлыбаеву Серику Омаровичу – профессору РГУ «Казахский национальный университет искусств», город Нур-Султан Тазабекову Орынбасару Калыкпаевичу – директору ТОО «DOS Film Production», город Алматы Танабаевой Саре Ескаировне – ветерану труда, Западно-Казахстанская область Тастанбекову Ержану Отановичу – композитору, город Алматы Текееву Сатыбалды Кошкимбаевичу – кинорежиссеру АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы Темербаевой Галие Амеркамзаевне – артистке ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой» Туктибаеву Сеиткасыму Шеримовичу – директору ГККП «Жамбылская областная филармония имени К. Азербаева» Уважанову Канату Стальевичу – главному администратору государственного духового оркестра Республики Казахстан РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла», город Алматы Умбеталиевой Долорес Александровне – руководителю балетной труппы НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера», город Нур-Султан Утебаевой Майсе Омарбековне – преподавателю РГКП «Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж. Елебекова», город Алматы Утуленовой Мапрузе Кадешевне – певице КГКП «Государственная филармония имени А. Кашаубаева», Восточно-Казахстанская область Хлащевой Ольге Дмитриевне – руководителю отдела АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы Шаңбай Тұрдықұл Қасенұлы – директору РГКП «Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая «Жидебай-Бөрілі», Восточно-Казахстанская область Шекерову Бекбулату Базарбаевичу – главному редактору АО «Қазақфильм» имени Ш. Айманова», город Алматы Шоманұлы Әбілқасым – киноактеру, город Алматы.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 21 мая 2022 года

№ 899