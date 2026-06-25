Зумерам становится сложнее находить друзей и строить отношения — Ашимбаев

Председатель Сената Маулен Ашимбаев заявил о необходимости усиления психологической поддержки молодежи, отметив рост числа молодых людей, сталкивающихся с трудностями адаптации и общения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом спикер Сената сказал в ходе рассмотрения Закона «О психологической деятельности», который был одобрен депутатами палаты.

По словам Маулена Ашимбаева, многие представители поколения Z испытывают психологические трудности, причины которых могут быть связаны с влиянием социальных сетей, интернета, искусственного интеллекта и высоким темпом современной жизни.

— Конечно, это касается не всех молодых людей, однако такая проблема существует и становится все более заметной, — отметил он.

Председатель Сената подчеркнул, что часть молодежи сталкивается со сложностями в адаптации, коммуникации и выстраивании социальных связей. При этом многие не готовы открыто говорить о своих проблемах, а родители нередко опасаются обращаться за профессиональной помощью из-за риска стигматизации.

Маулен Ашимбаев отметил, что нынешняя молодежь является будущим страны и именно ей предстоит принимать ключевые решения и участвовать в развитии государства.

— Поэтому психологическая устойчивость особенно важна в современных условиях, — сказал спикер Сената.

Он также призвал к открытому обсуждению данной проблемы и формированию эффективной системы поддержки молодых людей, испытывающих психологические трудности.

По итогам заседания Сенат одобрил Закон «О психологической деятельности». Документ направлен на подпись Президенту Казахстана.

Ранее психолог Ержан Мырзабаев в подкасте BIZDIÑ ORTA объяснил, почему молодежь часто меняет работу, и по какой причине чаще всего у них возникает непонимание.