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    Зумерам становится сложнее находить друзей и строить отношения — Ашимбаев

    Председатель Сената Маулен Ашимбаев заявил о необходимости усиления психологической поддержки молодежи, отметив рост числа молодых людей, сталкивающихся с трудностями адаптации и общения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Маулен Ашимбаев
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Об этом спикер Сената сказал в ходе рассмотрения Закона «О психологической деятельности», который был одобрен депутатами палаты.

    По словам Маулена Ашимбаева, многие представители поколения Z испытывают психологические трудности, причины которых могут быть связаны с влиянием социальных сетей, интернета, искусственного интеллекта и высоким темпом современной жизни.

    — Конечно, это касается не всех молодых людей, однако такая проблема существует и становится все более заметной, — отметил он.

    Председатель Сената подчеркнул, что часть молодежи сталкивается со сложностями в адаптации, коммуникации и выстраивании социальных связей. При этом многие не готовы открыто говорить о своих проблемах, а родители нередко опасаются обращаться за профессиональной помощью из-за риска стигматизации.

    Маулен Ашимбаев отметил, что нынешняя молодежь является будущим страны и именно ей предстоит принимать ключевые решения и участвовать в развитии государства.

    — Поэтому психологическая устойчивость особенно важна в современных условиях, — сказал спикер Сената.

    Он также призвал к открытому обсуждению данной проблемы и формированию эффективной системы поддержки молодых людей, испытывающих психологические трудности.

    По итогам заседания Сенат одобрил Закон «О психологической деятельности». Документ направлен на подпись Президенту Казахстана.

    Ранее психолог Ержан Мырзабаев в подкасте BIZDIÑ ORTA объяснил, почему молодежь часто меняет работу, и по какой причине чаще всего у них возникает непонимание.

    Сенат Парламента Маулен Ашимбаев Молодежь Психология
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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