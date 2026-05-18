Психолог рассказал о нефинансовых ценностях зумеров в работе

Психолог Ержан Мырзабаев в подкасте BIZDIÑ ORTA объяснил, почему молодежь часто меняет работу, и по какой причине чаще всего у них возникает непонимание, передает агентство Kazinform.

По словам семейного психолога Ержана Мырзабаева, казахстанские зумеры ищут в работе не только деньги, но и смысл. Эксперт отметил, что взгляды современной молодежи на жизнь, работу и общество заметно отличаются от взглядов предыдущего поколения. Для них важнее не стабильность, а свобода, психологический комфорт и качество жизни.

По словам специалиста, термин «зумеры», который сегодня часто употребляется в обществе, относится к поколению, родившемуся примерно в 1997–2012 годах.

— Раньше этому поколению не уделяли особого внимания. Они были школьниками, подростками. А сейчас повзрослели, вышли на рынок труда и стали активным поколением, открыто высказывающим свое мнение в обществе. Поэтому про них начали больше говорить, — отметил психолог.

По его словам, зумеры — первое поколение, выросшее с интернетом, смартфонами и социальными сетями.

— Мы осваивали технологии позже. А они выросли вместе с гаджетами. Поэтому очень свободно пользуются технологиями. Через социальные сети они сравнивают себя не только с близким окружением, но и со всем миром. Это повлияло и на их мировоззрение. Современная молодежь ощущает себя частью глобального общества, — говорит специалист.

Психолог также отмечает, что отношение нынешней молодежи к работе отличается от взглядов предыдущих поколений.

— Для поколения, выросшего в 1980-1990-х годах, важными были стабильная работа и доход. Потому что они пережили экономические трудности и кризисы. А современная молодежь через такой период не проходила. Поэтому они ищут в работе не только деньги, но и смысл. Если работа не нравится, они без колебаний переходят в другую сферу или увольняются, — сказал Ержан Мырзабаев.

По мнению эксперта, именно это различие становится причиной непонимания между поколениями.

— Старшее поколение воспитывало детей со страхом: «не будешь учиться — останешься без работы», «не сможешь прокормить себя». Потому что сами пережили это в своей жизни. А зумеры не сталкивались с такими трудностями, поэтому воспринимают подобные слова как исторические рассказы. Такая мотивация на них уже не действует, — считает он.

По словам психолога, главная ценность для современной молодежи — свобода.

— Они больше внимания уделяют личным границам и психологическому комфорту. Иногда старшее поколение может воспринимать это как эгоизм. Но это новый взгляд современной молодежи на жизнь, — подытожил специалист.

