Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова прокомментировала возможность своей отставки в связи с пожаром в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время Генпрокуратура проводит следственные мероприятия. Если в ходе этого возникнут вопросы, касающиеся моей работы, то мы готовы нести за это ответственность», - сказала Зульфия Сулейменова в кулуарах Правительства.

Кроме того, глава ведомства отметила причины, которые мешали оперативно ликвидировать возгорание в заповеднике «Семей орманы».

«На пожар в Абайской области повлияла и низкая материально-техническая база. Сейчас необходимо списать имеющуюся технику», - заключила глава ведомства.

Ранее министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова прокомментировала распространяемую в СМИ информацию о судимости своего отца.