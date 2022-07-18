18 Июля 2022 22:25

Зубров выпустили в заповедные леса английского графства Кент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В леса английского графства Кент, недалеко от Кентербери, выпустили европейских бизонов (зубров), чтобы попробовать восстановить естественную фауну и флору заповедника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Дело в том, что зубры валят отдельные деревья, когда трутся о них боками, или поедают кору, таким образом освобождая место для других видов и обеспечивая лес необходимой для его экосистемы мертвой древесиной.

Проект стоимостью 1,5 млн фунтов стерлингов (около $1,7 млн) инициировали два местных фонда охраны дикой природы - Kent Wildlife Trust и Wildwood Trust. Эксперимент с зубрами решили проводить в заповеднике Уэст-Блин и Торнден-Вудс на юго-востоке Британии, который представляет для экологов особый научный интерес.

Для ассимиляции европейских бизонов (которых в Британии сейчас можно увидеть только в зоопарках) в Кенте создали специальную службу егерей, которые подготовили заповедник к прибытию новых обитателей и будут следить за стадом из четырех бизонов.

Один из этих егерей Том Гиббс, раньше работавший в фонде охраны дикой природы Herts and Middlesex Wildlife Trust, заявил Би-би-си, что очень рад участвовать в этом проекте.

«Возвращение в природу таких диких видов, как зубры, - это экологичный подход, когда природа сама может взять на себя инициативу и восстановить деградировавшие экосистемы и потерянные виды», - говорит он.

Европейские бизоны (зубры) – ближайшие уцелевшие родственники древних степных бизонов, которые когда-то бродили по Британии, но вымерли в дикой природе в конце Второй мировой войны.

Этот вид все еще находится под угрозой полного исчезновения, и сейчас его восстанавливают с помощью особей, оставшихся в зоопарках.

Фонды, инициировавшие проект, намерены затем выпустить в этом же заповеднике эксмурских пони (также считаются исчезающим видом) и так называемых свиней железного века (гибридные породы свиней огромного размера, которые получаются при скрещивании домашних и диких животных). В этом же списке потенциальных обитателей заповедника – и лонгхорны (порода крупного рогатого скота с характерными, очень длинными рогами).

По словам ученых, эти животные дополнят естественный среду обитания европейских бизонов.

«Этот проект покажет реальный эффект экологичных, безвредных для природы методов, которые могут помочь решить проблему изменения климата, - заявил директор Wildwood Trust Пол Уитфилд. - Мы намерены доказать, какое влияние зубры могут оказать на экологию. Они спровоцируют взрыв биологического разнообразия и повысят устойчивость среды обитания, что, в свою очередь, будет способствовать удержанию углерода и поможет замедлить глобальное повышение температуры».









Фото: www.bbc.com