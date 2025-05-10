Зрелищное дрон-шоу ко Дню Победы собрало более 60 тысяч алматинцев

На площади Абая в небо взмыли более 500 дронов. По данным акимата, за световым шоу наблюдали свыше 60 тысяч человек.

Шоу открылось пятиконечной звездой с надписью «80 • 1941–1945» — символом мужества и напоминанием о великой дате. Вслед за этим в небе появились солдатская каска и красные гвоздики, как знак памяти о павших. Один из самых трогательных моментов — сцена с летящими журавлями, воплощающая души солдат, не вернувшихся с войны.

Фото: акимат Алматы

Особое внимание было уделено казахстанским героям. В небе ожили образы легендарных Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой, каждая из которых предстала в характерной сцене: Маншук — с пулеметом, Алия — с винтовкой. Появился и Талгат Бигельдинов, один из самых известных летчиков, в сопровождении боевого самолета. Фигура Бауыржана Момышулы — командира, писателя, Халық Қаһарманы — стала воплощением отваги.

Фото: акимат Алматы

Среди прочих сцен были воссозданы водружение флага Победы, Вечный огонь в форме звезды, а также надпись «Ешкім де, ешқашан да ұмытылмайды!» — «Никто не забыт, ничто не забыто». Завершением шоу стала праздничная композиция с казахским орнаментом и светящейся надписью «Жеңіс күні құтты болсын!».

Фото: акимат Алматы

Для зрителей были предусмотрены специальные площадки для просмотра на площади Абая, у гостиницы «Казахстан», возле Caspian University и вдоль проспекта Абая. На время проведения шоу движение автотранспорта в центральной части города было временно ограничено.

Фото: акимат Алматы

Шоу дронов в Алматы стало яркой кульминацией празднования Дня Победы. Особую атмосферу вечеру придало музыкальное сопровождение: световые сцены сопровождались звучанием песен военных лет и патриотических композиций, усиливая эмоциональное восприятие каждой сценографии и объединяя зрителей в едином чувстве благодарности и гордости.

Ранее сообщалось, что в Алматы в честь 80-летия Победы состоится шоу дронов.