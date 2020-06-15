Зоопарк откроется, кинотеатры пока нет - главный госсанврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на онлайн-брифинге прокомментировал перрспективы открытия зоопарка, кинотеатров и проведения мини-турниров по разным видам спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По кинотеатрам. Открытие пока, до стабилизации эпидемиологической обстановки в городе, не рассматривается. Если ситуация позволит нам и заболеваемость снизится до приемлемых пределов - мы, естественно, будем в сумме брать и симптомные заболевания, и бессимптомные... Но на сегодня ситуация не позволяет нам открывать закрытые помещения, типа кинотеатров», - сказал он.

Ж. Бекшин добавил, что на сегодня дано разрешение открыть зоопарк.

«Разработали четкую инструкцию поведения персонала, как они будут запускать группы и соблюдать социальное дистанцирование, используя средства индивидуальной защиты. По зоопарку положительно решение есть», - ответил Бекшин.

Он также пояснил, разрешено ли проводить спортивные мини-турниры.

«Мы запрещаем проводить состязания с участием зрителей, разрешаем до 30 человек проводить тренировки для команд мастеров, любительские пока не разрешаем, так как нет необходимости подвергать себя и своих близких опасности. В первую очередь, подвергая себя риску, вы должны подумать, в каком состоянии вы вернетесь домой, а дома вас ждут дети, жена, престарелые родители. О них надо думать, прежде чем посещать многолюдные места», - добавил санврач.