1 Августа 2022 10:57

Зоны скорости открылись в алматинских ЦОНах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В зоне скорости для клиентов ЦОНа предусмотрена отдельная электронная очередь. Посетитель теперь может сразу получить услугу в этой зоне, не обращаясь к операторам в зале обслуживания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Алматы, во всех ЦОНах города, в зависимости от плотности населения района, работает по 6-7 зон. Здесь можно получить 13 различных услуг.

«Одним из факторов оказания услуг госкорпорации «Правительство для граждан» является качественное и быстрое обслуживание населения. В связи с этим в ЦОНах Алматы запущены скоростные зоны. Суть работы скоростной зоны заключается в том, что услугополучатель не ожидает 20-25 минут оператора операционного зала, а по талону проходит в скоростную зону и за 5 минут завершает услугу. Для этого предусмотрено 54 рабочих места. Здесь гражданам предоставляются услуги за 5 минут», - сказала заместитель директора филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Алматы Асем Болатбекова.

В зоне скорости можно оформить 13 востребованных услуг, такие как выдача справки о наличии либо отсутствии судимости, регистрация по месту жительства, снятие с регистрации по месту жительства населения Республики Казахстан, регистрация налогоплательщиков, выдача справки по определению адреса объектов недвижимости, получение ЭЦП, постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации, выдача справки по определению адреса объектов недвижимости и другие.

Кроме того, в ЦОНах также работают секторы самообслуживания, где электронные услуги граждане получают самостоятельно. За 6 месяцев этого года в ЦОНах города было оказано 1 450 808 госуслуг.