Зоной чрезвычайной экологической ситуации до 2075 года объявлена промзона Кентау
Министр экологии и природных ресурсов подписал приказ «Об объявлении зоной чрезвычайной экологической ситуации территории Промышленной зоны города Кентау Туркестанской области», передает корреспондент агентства Kazinform.
— Объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации территорию Промышленной зоны города Кентау Туркестанской области площадью 900 га, — говорится в документе.
Согласно этому документу, к зоне чрезвычайной экологической ситуации относится территория Промышленной зоны площадью 900 га, прилегающей к городу Кентау Туркестанской области с севера.
— Срок действия зоны чрезвычайной экологической ситуации территории Промышленной зоны площадью 900 га, прилегающей к городу Кентау Туркестанской области с севера — до 1 января 2075 года, — отмечено в приказе.
Акимату Туркестанской области (по согласованию) на территории Промышленной зоны города Кентау Туркестанской области рассмотреть введение мер:
- установление особого режима въезда и выезда, ограничение движения транспортных средств;
- установление запрета строительства новых и расширения действующих предприятий и других объектов, деятельность которых не связана с ликвидацией чрезвычайной экологической ситуации или обеспечением жизнедеятельности населения;
- отселение населения из мест, опасных для проживания людей, с обязательным предоставлением им помещений для постоянного или временного проживания;
- запрет строительства и функционирования объектов, которые признаны представляющими повышенную экологическую опасность;
- запрет на функционирование объектов оздоровительного, курортного назначения;
- запрет или ограничение осуществления любой другой деятельности, которая представляет повышенную экологическую опасность для людей, растительного, животного мира и других природных объектов.
А также:
- разработать мероприятия по стабилизации и снижению уровня неблагополучной экологической ситуации на соответствующей территории;
- в соответствии со статьей 409 Экологического кодекса обеспечить мониторинг экологический обстановки в зоне чрезвычайной экологической ситуации.
Ранее мы писали о том, станет ли трасса Туркестан–Кентау четырехполосной.