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    14:20, 14 Май 2025 | GMT +5

    Зоной чрезвычайной экологической ситуации до 2075 года объявлена промзона Кентау

    Министр экологии и природных ресурсов подписал приказ «Об объявлении зоной чрезвычайной экологической ситуации территории Промышленной зоны города Кентау Туркестанской области», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кентау
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    — Объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации территорию Промышленной зоны города Кентау Туркестанской области площадью 900 га, — говорится в документе.

    Согласно этому документу, к зоне чрезвычайной экологической ситуации относится территория Промышленной зоны площадью 900 га, прилегающей к городу Кентау Туркестанской области с севера.

    — Срок действия зоны чрезвычайной экологической ситуации территории Промышленной зоны площадью 900 га, прилегающей к городу Кентау Туркестанской области с севера — до 1 января 2075 года, — отмечено в приказе.

    Зоной чрезвычайной экологической ситуации до 2075 года объявлена промышленная зона Кентау
    Фото: Kazinform

    Акимату Туркестанской области (по согласованию) на территории Промышленной зоны города Кентау Туркестанской области рассмотреть введение мер:

    • установление особого режима въезда и выезда, ограничение движения транспортных средств;
    • установление запрета строительства новых и расширения действующих предприятий и других объектов, деятельность которых не связана с ликвидацией чрезвычайной экологической ситуации или обеспечением жизнедеятельности населения;
    • отселение населения из мест, опасных для проживания людей, с обязательным предоставлением им помещений для постоянного или временного проживания;
    • запрет строительства и функционирования объектов, которые признаны представляющими повышенную экологическую опасность;
    • запрет на функционирование объектов оздоровительного, курортного назначения;
    • запрет или ограничение осуществления любой другой деятельности, которая представляет повышенную экологическую опасность для людей, растительного, животного мира и других природных объектов.

    А также:

    • разработать мероприятия по стабилизации и снижению уровня неблагополучной экологической ситуации на соответствующей территории;
    • в соответствии со статьей 409 Экологического кодекса обеспечить мониторинг экологический обстановки в зоне чрезвычайной экологической ситуации.

    Ранее мы писали о том, станет ли трасса Туркестан–Кентау четырехполосной. 

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Экология Минэкологии и природных ресурсов
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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