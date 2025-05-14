Зоной чрезвычайной экологической ситуации до 2075 года объявлена промзона Кентау

— Объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации территорию Промышленной зоны города Кентау Туркестанской области площадью 900 га, — говорится в документе.

Согласно этому документу, к зоне чрезвычайной экологической ситуации относится территория Промышленной зоны площадью 900 га, прилегающей к городу Кентау Туркестанской области с севера.

— Срок действия зоны чрезвычайной экологической ситуации территории Промышленной зоны площадью 900 га, прилегающей к городу Кентау Туркестанской области с севера — до 1 января 2075 года, — отмечено в приказе.

Фото: Kazinform

Акимату Туркестанской области (по согласованию) на территории Промышленной зоны города Кентау Туркестанской области рассмотреть введение мер:

установление особого режима въезда и выезда, ограничение движения транспортных средств;

установление запрета строительства новых и расширения действующих предприятий и других объектов, деятельность которых не связана с ликвидацией чрезвычайной экологической ситуации или обеспечением жизнедеятельности населения;

отселение населения из мест, опасных для проживания людей, с обязательным предоставлением им помещений для постоянного или временного проживания;

запрет строительства и функционирования объектов, которые признаны представляющими повышенную экологическую опасность;

запрет на функционирование объектов оздоровительного, курортного назначения;

запрет или ограничение осуществления любой другой деятельности, которая представляет повышенную экологическую опасность для людей, растительного, животного мира и других природных объектов.

А также:

разработать мероприятия по стабилизации и снижению уровня неблагополучной экологической ситуации на соответствующей территории;

в соответствии со статьей 409 Экологического кодекса обеспечить мониторинг экологический обстановки в зоне чрезвычайной экологической ситуации.

Ранее мы писали о том, станет ли трасса Туркестан–Кентау четырехполосной.