«Золушку» впервые представит алматинскому зрителю «Астана балет»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 21, 22 и 23 февраля театр «Астана балет» представит алматинцам премьеру балета-сказки «Золушка», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Балет в двух действиях адаптирован под сцену ГАТОБ имени Абая. Создатели пообещали, что ни одна деталь этого спектакля не исчезнет, и алматинцы увидят спектакль во всем его великолепии.

В партии Золушки выступят заслуженный деятель Казахстана Татьяна Тен, Назерке Аймухаметова и Дарина Кайрашева. Партию принца исполнят Казбек Ахмедьяров, Сундет Султанов и Фархад Буриев.

«Мы с радостью и волнением прибыли в город Алматы. И это не в первый раз, но мы прибыли сюда как на экзамен, так как публика Алматы всегда отличалась высокими классическими требованиями. Те спектакли, которые мы привезли, здесь ещё не показывали. Поэтому мы волнуемся. Для нас это в первый раз», - говорит директор театра «Астана балет» Александр Совостьянов.

Он отметил, что в прошлом году новые постановки «Астана балета» на высоком уровне прошли в Узбекистане, США.

Главный балетмейстер театра Мукарам Авахри заявила, что премьера «Золушки» прошла недавно в столице Казахстана и была высоко оценена зрителями.

«Надеемся, что «Золушка» найдёт отклик в ваших сердцах. Этот спектакль надо смотреть всей семьей, наслаждаться зрелищным визуальным рядом, музыкой Сергея Прокофьева, которая будет в живом исполнении под руководством Армана Уразгалиева», - добавила она.

Она также добавила, что в марте ожидаются гастроли театра по Казахстану.

Организаторы добавили, что хореограф Надежда Калинина собрала воедино четыре слагаемых успешного спектакля, помножила их на волшебную хореографию и искрометный юмор, создав феерический балет для детей и взрослых.

«Это моя первая Золушка. Танцевать было интересно, волнительно, это хороший опыт для артиста балета и солистов», - добавила Татьяна Тен.

Директор театра заявил, что «Золушка» отличается тем, что она создана в XXI веке.

«Там есть очень много того, что привнесено возможностями XXI века. Хореографию не беру, так как она, безусловно, классическая, элементы костюмов и т.д. Эффекты со стороны визуализации - как раз таки объединение в современном театре классического и современного, - поэтому мы отличаемся. Мы надеемся, что в ближайшее время при создании ещё нескольких таких постановок любовь к театру и его посещаемость будут расти», - сказал директор.

К слову, алматинцы уже раскупили билеты на все предстоящие спектакли «Золушка». Начало их запланировано на 18:00 и 19:00 (субботу и воскресенье).

Стоит отметить, что театр «Астана балет» предстит не только «Золушку», но и другие постановки. Насыщенной программа театра будет все на четыре дня.

Так, вечер Astana Ballet presents включает в себя шедевр Джорджа Баланчина Concerto Barocco, A Journey of Memory Раймондо Ребека и Love’s Lost Idols Николо Фонте.

Также для посетителей театра доступна выставка одного из самых востребованных фотографов в балетном мире - Алексея Кривцова. Его работы, созданные в сотрудничестве с «Астана балетом», позволяют взглянуть на балерин и танцовщиков с совершенно удивительных, а порой и неожиданных ракурсов.